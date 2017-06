Natuurbranden in Brabant en op Terschelling

In de Deurnese Mariapeel in Brabant is donderdagnacht brand uitgebroken in een natuurgebied. De brand had aanvankelijk een omvang van 250 bij twintig meter, maar breidde vrijdagochtend verder uit, tot een gebied van 1500 meter bij 500 meter. Op Terschelling brak een duinbrand uit.

De brandweer is nog altijd met groot materieel ter plekke in Mariapeel, meldt Omroep Brabant. Een paar kilometer van de eerste brandhaard ontstond in de loop van donderdagnacht ook nog een tweede brand.

Brand Mariapeel moeilijk te bestrijden

De brand in Mariapeel brak rond middernacht uit. Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat maakt de bestrijding lastig, aldus de brandweer. De brand woedt op veengrond. Het is daarom niet verantwoord om het veld in te gaan om de brand te blussen.

Het blussen gaat volgens Omroep Brabant nog uren duren.

Brand in De Groote Peel geblust

Donderdagavond was er ook al brand in Nationaal Park De Groote Peel. In het gebied is ‘code rood’ van kracht vanwege de hoge temperaturen en droogte van de afgelopen dagen. Dat betekent dat de kans op een natuurbrand groot is en het vuur zich ook snel kan verspreiden.

Duinbrand op Terschelling

De duinbrand op Terschelling woedde in een natuurgebied aan de noordkant van het eiland. De brandweer had aanvankelijk moeite om het vuur te traceren. Het gebied was bovendien moeilijk bereikbaar.

De eenheden op #Terschelling hebben de vuurhaard gevonden. Gaat naar schatting om een oppervlakte van 50 bij 50 meter. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) June 22, 2017

Met een vliegtuig van de kustwacht, voorzien van warmtebeeldcamera, bracht de brandweer de brandhaard in kaart. De brandweer kreeg onder meer hulp van reddingsmaatschappij KNRM om de brandhaard te bereiken.

Een van de bluswagens kon uiteindelijk redelijk dicht bij de brand komen. Verder werden tractoren en gierwagens ingezet om de brand te blussen, aldus de brandweer. Rond 02.45 uur had zij de brand onder controle.

Een woordvoerder van de brandweer legde aan de NOS waarom het duingebied de komende uren blijvend in de gaten wordt gehouden.