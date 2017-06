Aantal soa’s onder geteste Nederlanders stijgt

Het aantal Nederlanders bij wie na een test bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) een soa is vastgesteld, is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Waar in 2015 nog 17,2 procent van de geteste mensen een soa had, steeg dat het afgelopen jaar naar 18,4 procent. Volgens het RIVM wordt de stijging mogelijk veroorzaakt door de toename van het aantal geteste mensen uit risicogroepen - zoals mensen met klachten, jongeren onder de 25 jaar en mannen met homoseksuele contacten. Zij kunnen zich gratis laten testen en krijgen sinds 2015 voorrang bij CSG’s. Na een daling in 2015 nam het aantal mensen dat zich laat testen in 2016 weer toe, met 5 procent naar ruim 143.000 mensen.

Gonorroe, syfilis en chlamydia

Het aantal mensen met gonorroe, syfilis en chlamydia steeg, terwijl het aantal hiv-infecties nagenoeg gelijk bleef. Ten opzichte van 2015 was er het afgelopen jaar een sterke stijging van het aantal gevallen van zowel gonorroe als syfilis, de meest voorkomende soa’s onder homoseksuelen.

Het aantal gonorroe-diagnoses steeg met 13 procent tot 6.092 infecties. Die stijging kan bijna volledig worden verklaard door een toename van het aantal infecties onder homoseksuelen. Het aantal syfilis-diagnoses steeg zelfs met 30 procent tot 1.223 infecties, 95 procent daarvan werd bij homoseksuelen vastgesteld. De afgelopen twee tot drie jaar is sprake van toename van gonorroe en syfilis.

Het aantal gevallen van chlamydia - een soa die het meest voorkomend onder heteroseksuelen - steeg met 11 procent naar 20.698 diagnoses bij CSG. Onder heterosekuele mannen was de stijging het sterkst: van 16,1 in 2015 naar 18,0 procent in 2016. In tweederde van alle gevallen van chlamydia gaat het om jongeren onder de 25 jaar. Al sinds 2013 wordt een toename van het aantal positieve testen op chlamydia gesignaleerd, zo meldt het RIVM.

Aantal nieuwe hiv-gevallen stabiel

Het afgelopen jaar werden 285 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld bij CSG, bijna net zoveel als het jaar ervoor (288). Onder homoseksuelen is het aantal hiv-diagnoses gedaald van 2,8 procent in 2007 tot 0,8 procent in 2016. Van de 976 hiv-patiënten die in 2016 zorg ontvingen in een hiv-behandelcentrum, hadden 666 personen de diagnose in 2016 gekregen.