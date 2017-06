Zo verhuis je zonder stress

Checklist Een paar weken van tevoren Boek een verhuisbedrijf. Zet je abonnementen om (niets zo vervelend als een huis zonder internet). Ongeveer een week van tevoren Geef je adreswijziging door aan de gemeente. Regel zo nodig een parkeerontheffing. Een paar dagen van tevoren Haal de stekker van de koelkast, wasmachine en/of droger alvast uit het stopcontact. Pak de dozen per kamer in. Keukenspullen in de doos met keukenspullen, enzovoorts. Dat maakt uitpakken gemakkelijk. Op de dag zelf Houd waardevolle spullen bij je. (Geld bijvoorbeeld, om de verhuizers mee te betalen.) Is er koffie voor de verhuizers/je vrienden in huis?

Dit verhaal is voor de mensen die er óók op het moment van verhuizen achter komen dat alle lampen nog aan het plafond hangen. Dat de koelkast nog vol staat met eten. Dat het wel handig was geweest voldoende dekens in huis te hebben om alle meubels krasvrij mee te vervoeren. Dit is voor jullie. Want echt, verhuizen hoeft niet gepaard te gaan met een hele hoop stress.

De huizenmarkt trekt na jaren van crisis weer aan en dus verhuizen er ook weer veel mensen. Zeker tegen het einde van de maand; dan lopen veel huur- en koopcontracten af en kunnen mensen weg. Verhuizen is vaak zeer stressvol; hoe overleef je het vertrek?

Volledig ontspannen verhuizen zal er misschien wel nooit inzitten. Gelukkig kun je een aantal dingen doen om een verhuizing een stuk soepeler te laten verlopen. Een eerste tip: begin op tijd. Het maakt niet uit of je naar de andere kant van het land verhuist of juist dichtbij blijft, een professioneel verhuisbedrijf inschakelt of die ene vriend met dat busje optrommelt: op tijd beginnen bespaart een hoop gedoe.

De cijfers leren dat de meeste verhuizers in Nederland in de buurt blijven: van de ruim 1,8 miljoen mensen die vorig jaar van woning wisselden, bleef bijna 60 procent binnen dezelfde gemeente wonen. Van degenen die wél naar een andere plaats gingen, bleef ruim de helft alsnog binnen dezelfde provincie.

Vaak niet de enige verandering

Afstand bepaalt volgens de Amerikaanse socioloog Brian Gillespie in grote mate hoe stressvol een verhuizing is. Gillespie doet al jaren onderzoek naar huishoudens en migratie in de Verenigde Staten en publiceerde daar onlangs een boek over, Household Mobility in America: Patterns, Processes, and Outcomes. Wie ver weg gaat, laat namelijk vaak ook vrienden en familie achter – en zal het dus (even) zonder een sociaal vangnet moeten rooien.

Nog een stressfactor, schrijft Gillespie: „Verhuizen valt vaak samen met andere belangrijke veranderingen, zoals trouwen en aan een nieuwe baan beginnen.” De socioloog zit zelf net midden in een stressvolle verhuizing en antwoordt per mail: „Wanneer mensen ver weg verhuizen voor werk en een partner hebben, moet diegene, de zogeheten trailing partner, nog op zoek naar een baan.” Voor álle verhuizers geldt, merkt Gillespie op, dat verwachtingen over het terechtkomen op de perfecte plek, dicht bij werk bijvoorbeeld, en in een leuke buurt, met fijne buren, nog eens bijdragen aan de verhuisdruk.

Verhuisbedrijven volgeboekt

Verlicht de stress door dus op tijd te beginnen. Houd er rekening mee dat verhuisbedrijven rond het einde van de maand vaak volgeboekt zijn – omdat dan dus de meeste mensen verkassen. Zeker in het voorjaar en de zomer moet je er op tijd bij zijn, zeggen verhuisbedrijven. Al is er ook een opleving tegen het einde van het jaar: rond december en januari. Vijf tot vier weken van tevoren hulp inschakelen zou voldoende moeten zijn.

En al nagedacht over waar de verhuiswagen komt te staan? Lang niet altijd is er (vrije) parkeerruimte voor de deur. Voor uitwijken naar de straat heb je in sommige gemeenten een vergunning nodig. Een aanvraag kan zo een week tot tien dagen in beslag nemen.

Verhuisbedrijven zijn in te huren om alles in te pakken, uit elkaar te halen en ook weer in elkaar te zetten. Maar als je daar geen geld voor hebt, of het gewoon liever zelf doet, wat is dan de beste manier? Twee mensen die zich dagelijks met verhuizingen bezighouden geven tips. De één werkt bij een verhuisbedrijf, gespecialiseerd in expat-verhuizingen: Nicole Hazekamp van De Gruijter & Co. De ander bij een bedrijf dat allerlei verhuizingen doet – van student tot familie met zes kinderen – Sam van der Pol, van Studentverhuizers. Hazekamp tipt: kantel het servies. „Pak borden níét in zoals ze in de kast staan, op een stapeltje.” Ze rechtop naast elkaar in een verhuisdoos zetten verkleint de kans op gebroken exemplaren. Niet vergeten ze dan wel in een krant of ander papier te wikkelen. Ook planten kun je best inpakken. Laat dan de bovenkant van de doos open.

Zet de diepvries op tijd uit

De koelkast of diepvries een paar dagen voor de verhuizing uitzetten en laten ontdooien, dat wordt nog wel eens vergeten, zegt Sam van der Pol. „We hebben ooit een volle koelkast moeten verhuizen.” Voorkom zo’n natte bende en leeg ook het waterreservoir van een wasmachine voordat hij verplaatst wordt. Daar zit altijd nog wel een beetje water in.

En stop verhuisbeugels in de trommel. Wie nu denkt: beugels? Handdoeken, lakens en dekbedden schijnen ook te werken. En verder? Van der Pol: „Wikkel zo veel mogelijk in folie en karton als het niet in een doos past.” Zo voorkom je schade onderweg. Vermijd een zoektocht door tientallen dozen en houd waardevolle spullen als laptops en geld bij je. „Mensen raken wat vergeetachtig bij een verhuizing.”

Mocht je toch nog opzien tegen het pakken, dan heeft socioloog Gillespie wat wijze woorden: „Natuurlijk is het inpakken en verhuizen van meubels vreselijk – maar dat is echt alleen een tijdelijk ongemak. Een verkeerde woning kiezen daarentegen, is iets dat je nog lang kan achtervolgen.”