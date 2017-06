Verdachte Pizzagate krijgt vier jaar cel

Edgar Welch, de 28-jarige man die in december vorig jaar het vuur opende in een pizzeria in Washington omdat hij dacht dat het restaurant onderdeel was van een pedofiliecomplot, is veroordeeld tot vier jaar cel. Volgens de rechter liet hij, ondanks dat er niemand gewond raakte, “letterlijk een psychologische puinhoop achter”.

Welch had al bekend dat hij het restaurant, Comet Ping Pong in de Amerikaanse hoofdstad, was binnengegaan met een semi-automatisch geweer en een pistool. Hij was op 4 december 2016 vanuit North Carolina naar Washington gereden om te onderzoeken of de online complottheorie die ook wel bekend stond als Pizzagate klopte. Die theorie beweerde dat de zaak een dekmantel was voor kinderen die als seksslaven te werk werden gezet. Eenmaal binnen vuurde Welch minstens één schot af in de zaak, die op dat moment vol zat met ouders en kinderen, voordat hij overmeesterd kon worden door de politie.

De rechter zei volgens AP het de verdachte kwalijk te nemen dat hij een “slecht doordacht plan” doorzette ondanks dat anderen hem dat afraadden. Als Welch echt geloofde dat er kinderen gekwetst werden in de pizzeria, dan had hij de politie moeten waarschuwen, aldus de rechtbank. De straf is een half jaar lager dan aanklagers hadden gevraagd, maar 2,5 jaar hoger dan de advocaat van Welch wilde. Welch zelf bood in een korte verklaring zijn excuses aan, maar zei dat zijn woorden “niet kunnen goedmaken wat al is gebeurd”.

Pizzeria Comet Ping Pong is het vaste restaurant van onze correspondent Guus Valk. Lees zijn verhaal over Pizzagate: Hoe nepnieuws mijn buurtpizzeria verwoestte

Reddit, 4chan en InfoWars

De complottheorie van Pizzagate beschreef hoe in de uitgelekte e-mails van Hillary Clintons campagneleider John Podesta, die werd gehackt door de Russen en waarvan de mails door Wikileaks werden vrijgegeven, gecodeerde berichten stonden die wezen op mensenhandel in verschillende restaurants in de VS onder toeziend oog van de Democratische partij. Woorden als ‘pizza’ en ‘oven’, die in de wc-deur gekrast waren, zouden codewoorden zijn. Volgens de geruchten was Clinton de spin in het web.

De complottheorie werd via online fora als 4chan en Reddit door duizenden mensen verspreid. Ook de site InfoWars besteedde veel aandacht aan Pizzagate. Voordat Welch zijn daad beging, leidde al die online aandacht al tot problemen voor de eigenaar van de pizzeria. Hij moest na bedreigingen beveiliging inhuren, maar die kon niet voorkomen dat Welch gewapend de zaak kon binnenkomen.