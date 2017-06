Verdachte dood Savannah blijft vastzitten

De zestienjarige verdachte die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het veertienjarige meisje Savannah uit Bunschoten blijft voorlopig vastzitten. De rechter bepaalde dat de jongen in beperking blijft zitten, waardoor hij behalve met zijn advocaat geen contact mag hebben met de buitenwereld.

De verdachte, die uit Den Bosch komt, blijft nog zeker dertig dagen vastzitten, oordeelde de rechtbank in Utrecht. Het is de tweede keer dat zijn hechtenis wordt verlengd. De jongen werd in de nacht van zondag 4 juni op maandag 5 juni opgepakt. Die zondag werd het levenloze lichaam van Savannah gevonden bij het industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Savannah verdween enkele dagen eerder en werd sindsdien vermist.

Twee weken geleden sloot het Openbaar Ministerie niet uit dat er nog meer arrestaties zullen volgen in het onderzoek naar de toedracht van de dood van Savannah. De hoofdofficier van Justitie zei toen dat het onderzoek “complex en ingewikkeld” was en moeizaam verliep.

In de zaak van het andere meisje, de veertienjarige Romy, dat hetzelfde weekend dood werd gevonden in Ede heeft een veertienjarige jongen bekend haar om het leven te hebben gebracht en haar seksueel te hebben misbruikt. Ook die verdachte zit nog altijd vast.