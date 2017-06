‘Trumpcare’ opnieuw gelanceerd

De Republikeinen zetten Trumpcare door. Koste wat kost willen ze hun langjarige belofte inlossen: terugtrekken en vervangen van de gehate Obamacare.

Donderdag presenteerde de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell een vervangend zorgstelsel. Een eerdere versie van de American Healthcare Act (AHCA) werd in mei met de grootste moeite door het Huis van Afgevaardigden geloodst. Het kwam afgevaardigden op woedende protesten in het land te staan, waarna Republikeinen in de Senaat beloofden ‘van voren af aan’ te beginnen met een wet. President Trump noemde de AHCA in een besloten bespreking ‘gierig’. In het openbare deel zei hij dat hij een „genereuze” wet wilde „met hart”.

Maar het voorstel dat McConnell donderdag bekendmaakte, volgt in grote lijnen dat van het Huis. Het is alleen nog radicaler. Zo wil de Republikeinse Senaat een nog sterkere terugdringing van Medicaid, het overheidsverzekeringsprogramma dat door Obamacare sterk groeide en dat nu een sociaal vangnet vormt voor één op de vijf Amerikanen. Ook willen Republikeinen de drempels voor subsidies verder verhogen en de voor Obamacare kenmerkende verzekeringsverplichting schrappen. Dit zou er volgens experts voor zorgen dat vooral jonge, gezonde mensen afhaken, waardoor de onder Obamacare al fors gestegen premies nog verder omhooggaan. Ten slotte schrappen de Republikeinen de belasting op inkomsten uit aandelen en opties, waarmee de Democraten rijken dwongen mee te betalen aan Obamacare.

Diepe breuklijnen

Eerder schatte de Amerikaanse rekenkamer dat 23 miljoen Amerikanen komend decennium hun zorgverzekering zouden verliezen door ‘Trumpcare’.

Donderdag reageerde Trump positief op McConnells voorstel. Toch is het de vraag of het een reële kans maakt. Net als in het Huis legt het zorgdossier ook bij Republikeinen in de Senaat diepe breuklijnen bloot.

Verzet tegen Obamacare, dat Republikeinen te kostbaar vonden en te verreikend, was jarenlang de lijm die de partij bijeenhield. Maar al noemde McConnell zijn voorstel de Better Care Reconciliation Act – toch bleek donderdag meteen dat ook Republikeinen in de Senaat het over een alternatief maar moeilijk eens zullen worden. Vier conservatieven keerden zich meteen tegen McConnells voorstel, dat zij beschouwen als ‘Obamacare light’. Gematigde Republikeinen vinden het plan juist te schraal. Senatoren uit Maine en Ohio zijn bijvoorbeeld tegen het terugschroeven van Medicaid, waarmee hulp wordt bekostigd in deze door opiatenverslaving geteisterde staten.

Belastingverlaging lonkt al

McConnell heeft 50 van de 52 Republikeinen in de Senaat nodig om het voorstel – met de doorslaggevende stem van vicepresident Pence – tot wet te maken. Maar Mitch McConnell is een van de gewiekste politici van Washington. Hij rekent erop dat zijn partijgenoten hun eed om Obamacare te schrappen nakomen. Daarna lonkt immers hun hoogste prioriteit: belastingverlaging.

Maar zelfs voor McConnell is dit een uitzonderlijke politieke gok. Hij kookte zijn voorstel achter gesloten deuren voor en wil nu dat erover gestemd is voordat senatoren op 4 juli naar hun thuisstaten gaan en door boze kiezers aan het twijfelen worden gebracht.

De Democraten zijn woedend dat in tien dagen besloten wordt over een wet die miljoenen Amerikanen gevoelig zal raken. De totstandkoming van Obamacare nam ruim een jaar in beslag. Toch hielden Republikeinen altijd vol dat te veel haast was gemaakt.