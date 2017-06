Journalist ontslagen om contact met wapenhandelaar

The Wall Street Journal heeft woensdag een prominente buitenlandredacteur ontslagen die tijdens zijn werkzaamheden voor de Amerikaanse krant betrokken zou zijn geweest bij internationale wapendeals. Daarmee heeft hij volgens de krant hun ethische gedragscode overtreden.

Jay Solomon was al jaren journalist voor The Wall Street Journal en schreef regelmatig over politiek en de zakenwereld in Azië en Afrika. Hij bleek daarbij zelf in zee te zijn gegaan met een wapenhandelaar die hij eerst als journalistieke bron benaderde. Journalisten van persbureau AP kwamen de naam van Solomon tegen in een onderzoek naar Farhad Azima, een Iraniër die al decennia actief is in de internationale wapenhandel. Azima werkte in de Balkan en verkocht gevechtsvliegtuigen aan staten in de Perzische Golf.

Aandeel in wapenhandel

Tussen de verkregen documenten vonden de onderzoeksjournalisten ook de verslagen van e-mails en sms-verkeer tussen de journalist Solomon en Azima. Die communicatie was in eerste instantie professioneel - Solomon sprak met Azima als off the record-bron over zakendeals in onder meer Iran -, maar nam later andere vormen aan. In meerdere e-mails uit 2014 en 2015 wordt Solomon een aandeel van 10 procent geboden in het bedrijf Denx van de Iraniër.

AP maakte bij The Wall Street Journal begin deze week melding van de gevonden documenten. De redactie laat een eigen onderzoek uitvoeren, maar heeft inmiddels al besloten dat het handelen van de verslaggever in strijd is met de gedragscode van de krant.

Zowel AP als The Wall Street Journal schrijven dat niet onomstotelijk bewezen is dat Solomon daadwerkelijk klussen uitvoerde voor het wapenbedrijf. In de communicatie blijft het bij toespelingen, al worden die wel expliciet. In e-mails die in 2015 werden verstuurd, beschrijft Azima hoe Solomon tijdens een lunch een leveringscontract voor spionage-apparatuur kan voorleggen aan hooggeplaatste ambtenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten. “We wensen Jay veel succes met zijn eerste defensiedeal”, sluit de zakenman dat bericht af. Het zou gaan om een deal van 275 miljoen dollar.

Niet ethisch

In een reactie tegen AP zegt Solomon dat hij nooit zaken heeft gedaan met of namens de Iraniër en niet is ingegaan op het aanbod een aandeel in het bedrijf te nemen. “Dat was ook nooit mijn intentie, maar ik begrijp dat uit mijn communicatie met Azima het beeld ontstaat dat dat wel het geval was.”

Voor de The Wall Street Journal staat voorop dat hij niet eerlijk is geweest tegenover de hoofdredactie over zijn contacten met de Iraanse zakenman. Dat de journalist het contact met een bron zó ver liet lopen, is volgens zijn werkgever in strijd met de ethische standaarden die de krant zijn journalisten voorschrijft. “We zijn onthutst over deze zaken en het slechte beoordelingsvermogen dat daaruit blijkt”, schrijft de hoofdredactie. Ze wachten het verloop van hun eigen onderzoek niet af en wijzen Solomon de deur.