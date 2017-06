Syriërs vinden beter draai in Nederland dan Eritreeërs

Van de twee grootste groepen die in 2014 in Nederland asiel aanvroegen, Syriërs en Eritreeërs, hebben de Syriërs het beter dan de Eritreeërs. Syriërs lukt het vaker gezinsleden te laten overkomen en krijgen sneller een eigen woning. Beide groepen leven na anderhalf jaar voor het grootste deel van een uitkering. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze donderdag heeft vrijgegeven.

Het CBS onderzoekt op verzoek van diverse ministers hoe het asielmigranten vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. Dat jaar kwamen 27.000 asielzoekers naar Nederland. Ongeveer de helft kwam uit Syrië, zo’n 15 procent uit Eritrea. Van deze groepen mogen de meeste mensen blijven: Na een half jaar had 80 procent een verblijfsvergunning, na anderhalf jaar was dat bij beide nationaliteiten 94 procent.

Drie op de tien Syrische asielzoekers die in 2014 in Nederland arriveerden, hadden binnen een jaar één of meer gezinsleden laten overkomen. Slechts 3 procent van de Eritrese asielzoekers die in 2014 arriveerden, lukte dat binnen een jaar. Voor de Eritreeërs is dat des te tragischer omdat 86 procent van hen alleen reisde. Van de Syriërs kwam 46 procent in 2014 als alleenreizende.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, kunnen binnen drie maanden gezinshereniging aanvragen. Dat het Syriërs veel beter lukt familie te laten overkomen, zo citeert het CBS uit een brief aan de Tweede Kamer, omdat Eritreeërs vaak officiële documenten missen die de familieband aantonen. Daardoor worden de aanvragen vaak afgewezen.

Eigen woning

Syriërs doen het niet alleen beter op het gebied van gezinshereniging. Ze hebben ook sneller een eigen woning dan Eritreeërs. Na een half jaar was een kwart van de Syriërs verhuisd naar een eigen woonruimte in een Nederlandse gemeente, na anderhalf jaar was dat 90 procent. Bij de Eritrese asielzoekers ging dit minder snel en had 75 procent binnen anderhalf jaar een eigen woning. Alleenstaanden en grote gezinnen moeten vaak langer wachten op woonruimte dan (middelgrote) gezinnen, en Eritrese asielzoekers zijn vaker dan Syrische asielzoekers alleen, zonder gezin.

Zowel Syriërs als Eritreeërs leven anderhalf jaar nadat ze een verblijfsvergunning kregen nog van een uitkering. Ze komen daarvoor in aanmerking vanaf het moment dat ze een eigen huis krijgen in een gemeente en de opvanglocatie hebben verlaten. Volgens het CBS heeft dat ook te maken met de verplichte inburgeringscursus die iedereen binnen drie jaar moet afronden.

Van alle groepen die in 2014 naar Nederland kwamen, vinden vooral Afghanen relatief snel een baan. Binnen anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning, is 19 procent in loondienst. Bij de totale groep statushouders is dat 4 procent.