Strijd tussen Boeing en Airbus in Parijs

De tienduizenden luchtvaartfans die zich dit weekend op vliegveld Le Bourget vergapen aan de nieuwste straaljagers, passagierstoestellen en vliegende auto’s, hebben het hoogtepunt van de Paris Air Show eigenlijk al gemist. Dat was namelijk het gevecht tussen Airbus en Boeing, op de handelsbeurs voordat de show open gaat voor het publiek. Dit jaar was Boeing de winnaar.

De inzet van de strijd tussen de twee luchtvaartbouwers was simpel: zoveel mogelijk toestellen verkopen. Na vier handelsdagen sloeg de balans door in het voordeel van Boeing. De Amerikanen sleepten 571 orders binnen, waarmee ze 67 miljard euro hopen te verdienen. Airbus bleef steken op 326 verkochte vliegtuigen, ter waarde van 35,6 miljard euro. Het is overigens niet gezegd dat de bedrijven al die toestellen ook echt zullen verkopen. Een deel van de orders bestaat uit intentieverklaringen in plaats van ondertekende contracten.

Duidelijk was in elk geval dat de hegemonie van Airbus en Boeing standhoudt. De concurrentie uit Canada (Bombardier), Brazilië (Embraer) en China (COMAC) kwam qua verkopen bij lange na niet in de buurt. De vliegtuigmarkt blijft voorlopig nog een tweestrijd tussen de VS en Europa.

Anonieme mega-order

De tweejaarlijkse Parijse luchtvaartshow is de grootste krachtmeting in de luchtvaartindustrie. Alle partijen die ook maar iets met de branche te maken hebben, zijn op de beurs aanwezig – dit jaar zijn het er zo’n 2.300, uit honderd landen. En met 4.300 journalisten ter plekke is de vliegtuigbouwers er veel aan gelegen om zoveel mogelijk lang lopende verkooponderhandelingen in Parijs naar buiten te kunnen brengen.

De troef die Boeing dit jaar in handen had, heet de 737 MAX 10. De nieuwe, grotere en zuinigere versie van het meest populaire verkeersvliegtuig ooit werd maandagmorgen gepresenteerd en vond direct gretig aftrek. Zestien luchtvaartmaatschappijen bestelden in totaal 361 exemplaren van het toestel.

Boeing had op de laatste handelsdag een verrassing in petto. Donderdag maakte het bedrijf bekend dat een anonieme koper maar liefst 125 737 MAX 8-vliegtuigen afneemt, met een optie voor nog eens vijftig vliegtuigen. Met de aankoop is 14 miljard dollar gemoeid. In welke hoek de koper gezocht moet worden, laat zich makkelijk raden. Alleen vliegmaatschappijen uit de Golfregio of grote leasemaatschappijen hebben genoeg geld voor zo’n enorme vlootuitbreiding.

Ook grote bestellingen voor Airbus

Airbus, twee jaar geleden nog de best verkopende vliegtuigbouwer op Le Bourget, haalde ook grote bestellingen binnen. Vooral vanuit Iran was er grote interesse. Twee maatschappijen kochten 76 Airbussen. Sinds de VN-sancties tegen Iran zijn opgeheven, hebben maatschappijen uit het land al tientallen vliegtuigen aangeschaft, bij zowel Airbus als Boeing.

Het was niet alleen Boeing en Airbus dat de klok sloeg in Parijs. Het Amerikaanse bedrijf Boom toonde het supersonische vliegtuig dat het in ontwikkeling heeft. Nu zit het nog in de testfase, maar in 2023 moet het als eerste vliegtuig sinds de Concorde sneller dan het geluid passagiers gaan vervoeren. De verwachte prijs van een businessclassvlucht van Londen naar New York is 4.500 euro. Boom sleepte 76 orders binnen voor het toestel.

Spannend voor de luchtvaartfanaat, maar kruimelwerk vergeleken met wat de industrie de komende twintig jaar te wachten staat. Airbus en Boeing voorspellen allebei een enorme groei, onder meer door de opkomende middenklasse in India en China. Airbus gaat uit van een verdubbeling van het aantal vluchten elke vijftien jaar. Boeing verwacht de komende twintig jaar een vraag naar meer dan 40.000 vliegtuigen.