Steekpartij vliegveld Flint mogelijk terrorisme

De FBI denkt dat een steekpartij op woensdag op het vliegveld in Flint in de staat Michigan terroristisch van aard was. Dat meldt persbureau AP. Een 50-jarige Canadees van Tunesische komaf stak een politieagent in zijn nek en riep daarbij “Allahu akbar” (god is groot). Ook riep hij: “Jullie hebben mensen vermoord in Syrië, Irak en Afghanistan en we gaan allemaal dood.”

Een collega wist de verdachte, die Amor Ftouhi heet, te overmeesteren. Daarop vroeg Ftouhi de man waarom hij hem niet had gedood. De neergestoken agent is stabiel, nadat hij eerder in kritieke toestand was.

Volgens de FBI handelde Ftouhi alleen: “We zien hem als een lone wolf. We hebben geen informatie die erop wijst dat hij getraind is.” De verdachte praat met de FBI. De Amerikaanse autoriteiten werken samen met de Canadese. Het appartement van Ftouhi in Montreal is door de Canadese politie doorzocht. Drie mensen zijn meegenomen om te worden verhoord.

Na de aanval, die rond tien uur ‘s ochtends plaatselijke tijd plaatsvond, werd het vliegveld gesloten. De veiligheidsmaatregelen in het verderop gelegen Detroit werden aangescherpt. Ook werden er agenten uit voorzorg naar het gemeentehuis van Flint gestuurd.