Staatssecretaris stelt lijst toegestane zoogdieren uit

De invoering van een lijst met toegestane soorten zoogdieren per 1 juli wordt een half jaar uitgesteld. In dit half jaar wordt een nieuwe beoordeling gemaakt van soorten die wel of niet in Nederland als huisdier mogen worden gehouden. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman reageert met het besluit op kritiek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dat een eerdere beoordeling van de soorten in maart dit jaar afdeed als „onvoldoende transparant”. Volgens de rechter was de beoordeling niet onafhankelijk tot stand gekomen, doordat belangenorganisaties zoals Dierenbescherming en Stichting Aap erover hadden meegepraat. Ook was de beoordeling in veel gevallen niet wetenschappelijk genoeg, een eis van het Europese Hof van Justitie.

Gedupeerd

De rechtszaak was aangespannen door het Platform Verantwoord Huisdierenbezit. Dat behartigt de belangen van enkele honderden houders van hobbydieren. Velen van hen worden gedupeerd door een verbod op het houden van 153 exotische dieren als stokstaartjes, servals en suikereekhoorns.

Staatssecretaris Van Dam vindt het „niet verantwoord” de lijst nu in te voeren, schrijft hij. Hij noemt het een „reëel risico” dat het besluit „de rechterlijke toetsing niet zal kunnen doorstaan”.

De komende maanden moet er een nieuwe wetenschappelijke beoordeling komen, zonder betrokkenheid van de belangenorganisaties. Ook wordt een groep internationale experts geraadpleegd. De betrokken partijen mogen vervolgens reageren.

In Nederland worden 276 soorten zoogdieren gehouden. Daarvan zouden volgens de lijst 153 soorten niet meer mogen worden gehouden, althans alleen onder strikte voorwaarden en permanente controle.

Aan de beoordeling van alle soorten zoogdieren die in Nederland worden gehouden is jarenlang gewerkt, door experts die waren aangewezen door belangenorganisaties, en onder auspiciën van Wageningen Universiteit.