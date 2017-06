Procreatie

Bij mijn broer en schoonzus in het oosten van het land zie ik in de kast een hele rij opeenvolgende schoolfoto’s staan van hun zoon, die na de zomer naar de middelbare school gaat. Negen versies van mijn neefje, van klein naar almaar groter, kijken mij vanaf de bovenste plank vrolijk aan.

Onlangs hadden zij de huisschilder over de vloer, afkomstig uit een zeer christelijk dorpje in de buurt. Tijdens de middagboterham, op de bank in de woonkamer, had de man aandachtig de hele fotoserie bekeken waarna hij concludeerde: „Ie bint knap druk ewès!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl