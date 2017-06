Politie waarschuwt voor ‘Microsoft-scam’

De politie heeft sinds het begin van het jaar al achthonderd aangiftes binnengekregen van mensen die de dupe zijn geworden van de zogenoemde ‘Microsoft-scam’, een manier van telefonische oplichting waarbij een persoon zich voordoet als een medewerker van Microsoft. Dat meldt de politie donderdag. In heel 2016 waren er 1.100 slachtoffers.

De gesprekken verlopen vaak hetzelfde, zo laat de politie weten: mensen worden gebeld door een Engelssprekende beller, vaak sprekend met een licht Indiaas accent. Deze persoon doet zich voor als Microsoft-medewerker en overtuigt het slachtoffer ervan dat er problemen zijn met zijn of haar computer. Die problemen kunnen uiteraard door de beller worden opgelost. Op die manier zijn in Nederland honderdduizenden euro’s buitgemaakt. Eén slachtoffer verloor zelfs meer dan 70.000 euro.

Methodes

Er zijn verschillende manieren waarop criminelen het geld stelen: een veelvoorkomende methode is het laten installeren van software door slachtoffers. Op die manier kan de computer worden overgenomen. In enkele gevallen kregen criminelen zelf toegang tot internetbankieren. Daarnaast vragen zij veel geld voor het verhelpen van het zogenaamde probleem, “bijvoorbeeld in de vorm van iTunes-tegoedkaarten”.

De politie raadt mensen die worden gebeld door iemand die medewerker van Microsoft zegt te zijn aan meteen op te hangen en niet op vragen in te gaan.

Digitale weerbaarheid

Woensdag meldde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat de digitale weerbaarheid van Nederland geen gelijke tred houdt met het groeiende aantal dreigingen op dat gebied.

Volgens de politie is de Microsoft-scam, die al sinds 2009 bestaat, een voorbeeld van een dreiging waartegen mensen onvoldoende zijn beschermd.