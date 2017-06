Pechtold ziet kabinet met Segers als laatste optie

Pechtold en Segers gaan toch samen onderhandelen over een kabinet. Bij gebrek aan beter, met een minimale meerderheid en inhoudelijke en ideologische verschillen die moeilijk te overbruggen lijken. Maar het zijn wel twee partijleiders die pragmatiek boven ideologie kunnen verkiezen. Na een zeer publiek goedmaaketentje trekken ChristenUnie, D66, CDA en VVD zich binnenkort met nieuwe informateur(s) terug in de Stadhouderskamer.

POPPENSPEL: Indonesische restaurants in Den Haag zijn het best gewend om toneel te zijn voor allerhande politiek poppenspel, maar een mediacircus zoals gisteravond bij Garoeda is zelfs daar uitzonderlijk. Elke stap van Alexander Pechtold, Wouter Koolmees, Gert-Jan Segers en Carola Schouten richting het restaurant op de Kneuterdijk werd vastgelegd. Cameraploegen verdrongen zich rond het kleine tafeltje op de bovenste verdieping, waar D66 en ChristenUnie hun goedmaakdinertje hadden. Een maand nadat Pechtold Segers schoffeerde, gaan de twee toch proberen een kabinet te formeren. Al is het “niet de eerste, niet de tweede en ook niet de derde” voorkeur van D66. Bij gebrek aan beter dus, en met een krappe marge van 76 zetels.

Verbindingsverbod: Er is lof voor de pragmatiek, maar verschillende journalisten doen nogal schamper over deze combinatie en de draai van D66. Als Alexander Pechtold iets met stelligheid ongewenst verklaart, moet je dus rekening houden met rectificatie, schrijft politiek columnist Tom-Jan Meeus. Nu wil de D66-leider opeens gaan verbinden, maar dat is hard op weg het grootste zelfbedrog van Den Haag te worden. De vraag is ook wie er, mocht deze formatiepoging wel slagen, bedrogen uitkomt.

Inhoud: Politiek redacteur Philip de Witt Wijnen heeft de inhoudelijke verschillen tussen de vier partijen op een rij gezet. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie zitten heus niet alleen - medisch-ethische en anti-EU - elementen die D66 tegenstaan. Op onderwerpen als klimaat, asiel en ten dele ook op inkomenspolitiek en zorg doet de partij in links beleid niet onder voor GroenLinks. Hoewel de ChristenUnie niet principieel tegen deals met Afrikaanse landen is, staat ze een veel ruimhartiger vreemdelingenbeleid voor dan VVD en CDA. En de partij wil bijvoorbeeld een kilometerheffing voor vrachtverkeer, een hogere energiebelasting, een filetaks en een tolheffing voor stedelijke gebieden.

Exit Tjeenk: De bedoeling is dat de vier partijen de verkennende fase overslaan en meteen gaan onderhandelen. Ze hebben nog één gezamenlijk gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink, dat vanwege de voor Rutte zeer belangrijke Europese top in Brussel mogelijk pas begin volgende week plaatsvindt. Daarna zit de taak van de opperinformateur erop. Voor de inhoudelijke gesprekken zullen één of twee nieuwe informateurs worden aangetrokken. Die zullen waarschijnlijk radiostilte betrachten zoals tijdens de eerste onderhandelingsronde met GroenLinks. De enige die zal worden bijgepraat op de achterbank is Kees van der Staaij, die drie cruciale zetels gedoogsteun kan leveren. En verwacht ook niet dat het tempo omhoog gaat. Met mazzel halen ze Prinsjesdag.

Maar: Let ook op wat er deze week niet gebeurde in Den Haag. De PvdA van Lodewijk Asscher, die dinsdag op een ‘gezellige’ partijavond te horen kreeg waarom zijn campagne en regeringsdeelname niet deugden, werd deze week weggestreept als potentiële coalitiepartner. Maar naast “nee, nee, nee” zei Asscher ook “nooit nooit”. Over mogelijke gedoogsteun aan een minderheidskabinet wilde hij niet speculeren en Tjeenk Willink vroeg hem niet, zoals hij vorige week wel deed bij Rutte, Buma en Roemer, zijn grieven op papier te zetten. Mochten de formatiegesprekken met Segers heel ingewikkeld worden, dan hangt de PvdA dus toch nog een beetje boven de markt.

QUOTE VAN DE DAG:

“Wat je doet met, voor en tegen vergevorderde dementen is per definitie stiekem. Het is inherent aan het ziektebeeld dat je medische en niet-medische handelingen uitvoert zonder dat daarover met de patiënt overleg mogelijk is.”

Jacob Kohnstamm, voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie, mengt zich in de discussie over euthanasie aan diep demente patiënten.