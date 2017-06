NS-personeel staakt vrijdag opnieuw, nu bij Arnhem

Medewerkers van de NS leggen vrijdag opnieuw het werk neer. Deze keer doen ze dat op station Arnhem tussen 05.00 uur en 10.00 uur, meldt vakbond FNV Spoor. Door de aangekondigde staking vertrekken er mogelijk minder of geen treinen vanaf Arnhem.

Het treinverkeer vanuit Nijmegen kan daardoor ook hinder ondervinden, voorspelt FNV.

FNV Spoor telt ruim 6.000 leden. Hoeveel er meedoen aan de staking wordt pas vrijdagochtend duidelijk. De medewerkers leggen het werk neer, omdat ze meer veiligheid eisen in de trein. Zo willen ze dat er op alle dubbeldekkers twee conducteurs worden ingezet.

Daarnaast is de staking ook het gevolg van onenigheid tussen FNV en de NS over het beheer van stationswinkels en aanbestedingen van regionale spoorlijnen.

Maandagochtend staakten personeel van de NS al bij de stations Den Haag Centraal en Zwolle om dezelfde redenen. Toen hadden treinreizigers relatief weinig last van de acties op beide stations. Ondanks dat er dertig treinen uitvielen, reden er ook veel treinen. De FNV liet tegenover persbureau ANP weten tevreden te zijn over de staking:

“Het was niet ons doel om de reizigers te treffen. Maar het management van de NS is ook het hele weekend bezig geweest om extra personeel en materieel in te zetten om de staking te omzeilen. Dat hebben we in ieder geval bereikt. Dit is een begin, een schot voor de boeg.”