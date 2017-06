NOS tijdens de Tour: Avondetappe als het nog licht is

Na de finish nog een half uurtje interviews en nabeschouwingen bij de NOS, om 20.00 uur Tour du Jour bij RTL 7, direct erna terug naar de NOS voor De Avondetappe, in het wiel gezeten door Vive le Vélo bij de Vlaamse VRT. De 104e Tour de France, die op zaterdag 1 juli van start gaat in het Duitse Düsseldorf, is straks drie weken lang vrijwel doorlopend ergens te volgen.

De Avondetappe wordt een stuk vroeger uitgezonden dan vorig jaar, maakte de NOS vandaag bekend in Hilversum. Het nabeschouwingsprogramma begint om 21.20 uur (en in het weekend om 21.15 uur). Die keuze moest de omroep maken om Jinek vanaf 22.30 ruimte te bieden; het was of ervoor of erna.

Het presentatieduo van 2016, met Herman van der Zandt en Dione de Graaff, wordt opgesplitst. Van der Zandt verzorgt eerst een finish-programma kort na de etappe en gaat dan ‘het verhaal van de dag’ achterna. Hij zal zich daarom als verslaggever veel ophouden rond de hotels waar de renners zitten, terwijl De Graaff op zorgvuldig gescoute locaties aan tafel zit met gasten. De tv-ploeg strijkt onder andere neer bij kastelen, een vervallen pretpark, een oude mijn en de psychiatrische inrichting waar Van Gogh het laatste jaar van zijn leven doorbracht. De Graaff zal ondertussen meerdere keren per uitzending naar Van der Zandt schakelen. De lollige rebus, met als oplossing de naam van een wielrenner, keert ook terug.

In Hilversum ‘miste de sfeer’

De Avondetappe reist dus weer met de Tour mee, net als vorig jaar. Het jaar daarvoor, in 2015, was het eerste zonder Mart Smeets’ invulling van het format. Toen werd geëxperimenteerd met een nabeschouwingsprogramma kort na de etappe, rond 19.00 uur, vanuit een Hilversumse studio.

„Maar kijkers misten de sfeer”, zei Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport, na afloop van de persconferentie van donderdag. Deze nieuwe versie van de Avondetappe moet wat hem betreft actueler dan het vroeger was, minder „ouwe jongens krentenbrood” en sneller schakelen als er tijdens de uitzending nieuws is.

De etappes worden, zoals gebruikelijk, op tv van commentaar voorzien door Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot. Zeven etappes (twee tijdritten, de lange rit van Duitsland naar België, de belangrijkste bergetappes en de slotrit) worden van start tot finish uitgezonden. Bij de rest schakelt de NOS in als het erom begint te spannen.

Op de radio verzorgen Gio Lippens (in het hokje) en Sebastiaan Timmerman (op de motor) het verslag, terwijl in Hilversum debutant Gert van ’t Hof zich aansluit bij oudgediende Robbert Meeder. Zij doen respectievelijk het eerste en tweede gedeelte van het programma dat van 14.00 uur tot 18.30 uur op NPO Radio 1 te horen is. Vaste analist is ex-renner Maarten Tjallingii.

RTL: Hartman en Wesselink

Sporza (VRT), op de Belgische zender Eén, heeft zijn eigen tegenhanger van de Avondetappe: Vive le Vélo. Vanaf de eerste Tourdag, ná De Avondetappe: vanaf 22.20 uur. Net als voorgaande jaren presenteert Karl Vannieuwkerke. De etappes zijn ook live te zien bij Sporza, net als op Eurosport, dat zelfs voor het eerst alle etappes van start tot finish uitzendt.

De beide wielertalkshows worden voorafgegaan door Tour du Jour, om 20.00 uur op RTL 7. Dat programma is na een jaar afwezigheid terug. Wilfred Genee (Voetbal Inside) presenteert en heeft ex-wielrenner Michael Boogerd aan zijn zijde als vaste gast. Tour du Jour wordt opgenomen in Breda; Maxim Hartman en Filemon Wesselink maken items vanuit Frankrijk.