Minstens twintig doden bij zelfmoordaanslag in Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag in het zuiden van Afghanistan zijn donderdag minstens twintig mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan vijftig mensen gewond geraakt, schrijft AFP.

Een autobom explodeerde buiten een bank in Lashkar Gah, de hoofdstad van de Helmand-provincie. Burgers, politie, militairen en werknemers van de bank kwamen bij de explosie om het leven.

Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Een politiechef zegt dat er vooralsnog vijftien doden bevestigd zijn, maar een directeur van een lokaal ziekenhuis zegt volgens AP al minstens 25 lijken te hebben geteld. Naar verwachting zal dat aantal oplopen.

De aanslag is nog niet opgeëist. Zowel de Talibaan als Islamitische Staat hebben in het verleden aanslagen gepleegd op banken waar Afghaanse militairen en ambtenaren hun loon ophalen.

Vorige maand kwamen er drie mensen om het leven bij een aanslag op een bank in de oostelijke stad Gardez. Bij een andere zelfmoordaanslag in Lashkar Gah in februari kwamen zeven mensen om het leven. Toen blies een man een auto vol explosieven op bij een voertuig van het Afghaanse leger. Soldaten waren toen ook net aangekomen bij een bank om hun soldij te innen.