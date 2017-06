Aanrijder politiebus zwoer trouw aan IS

Adam D., de bestuurder die maandagmiddag met een auto inreed op een politiebusje op de Champs-Élysées, heeft trouw gezworen aan de leider van Islamitische Staat (IS). Ook zou hij vorig jaar “verschillende keren” afgereisd zijn naar Turkije. Dat maakte de Franse aanklager donderdag bekend.

Toen D. met zijn auto op het politiebusje inreed, vloog zijn auto in brand. Hij overleed daarbij. Verder raakte niemand gewond. In het voertuig van D. troffen agenten gasflessen, pistolen en kalashnikovs aan. Hij had thuis ook “een enorm wapenarsenaal”, aldus de Franse aanklager. Eerder werd al bekend dat de 31-jarige D. woonde in de Parijse voorstad Argenteuil en bij de veiligheidsdiensten op de radar stond.

Extra waakzaam

Na meerdere terreuraanslagen in Parijs de afgelopen jaren, is de politie extra waakzaam. De Champs-Élysées was afgelopen april nog doelwit van een aanslag, toen een man bij een rood stoplicht uit zijn auto stapte en het vuur opende op politieagenten. Eén agent kwam hierbij om het leven en twee agenten raakten gewond. De dader werd door veiligheidsdiensten doodgeschoten. De aanslag werd door IS opgeëist.

Begin deze maand werd bij de Notre Dame nog een IS-sympathisant door een politieagent neergeschoten. De agent werd door de man aangevallen met een hamer. De aanvaller zou “Dit is voor Syrië” hebben geroepen.