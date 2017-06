Lastpakken bij de landingsbaan

Je komt niet zomaar in aanmerking voor een woning aan de Soesterbergstraat. Je moet een geschiedenis hebben van ruziemaken met je buren, hard je muziek draaien, plassen (of erger) in het trappenhuis, je huis volstouwen met rommel die je op straat vond, op de gekste uren van de dag bezoek ontvangen, je afval naar buiten kieperen, dingen stukmaken en wie er wat van durft te zeggen bedreigen met geweld.

Om buurten te bevrijden van deze en andere vormen van woonoverlast én om overlastgevers de kans te bieden ander gedrag aan te leren, zijn er nu de Skaeve Huse. Dat is Deens voor ‘raar huis’, voor mensen met ‘rare leefgewoonten’.

De elf woningen zijn in het noorden van de stad op een driehoekig stuk grond ten zuiden van de landingsbaan van het vliegveld en ten westen van de hogesnelheidslijn naar Schiphol neergezet. Volgende maand komen de eerste bewoners. Directe buren zijn bedrijven, de bewoonde wereld begint op een kwartier lopen.

Vorige week is de bestrating gelegd, er komt nog gras. Struiken en bomen volgen in oktober. De in rustgevend groen gebeitste woningen van zes bij zes bij drie staan langs de randen van het terrein. Niemand kan bij een ander naar binnen kijken. Vanuit het beheerdershuisje, aan de straatkant naast de ingang, wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week toezicht gehouden op de bewoners.

Zonnepanelen

Roger van der Kamp, projectbegeleider, gaat de woning met huisnummer 42 in. „Het heeft met zijn circa 36 vierkante meter wel iets van een studentenwoning. Je komt binnen door een gang met links de slaapkamer en rechts de douche en wc. Een woonkamer over de hele achterzijde met een eenvoudig keukenblok met kookplaat.”

Als we weer buiten staan, wijst hij op de daken op elk waarvan twee zonnepanelen liggen. „Nee, de huisjes zijn niet zelfvoorzienend, daarvoor zijn twee panelen niet genoeg. Ze zijn er omdat in het bouwbesluit staat dat alle nieuwbouw in Rotterdam moet worden uitgerust met zonnepanelen.”

Opvallend is dat het terrein is omgeven door een hek, niet om de bewoners op te sluiten, verzekert Van der Kamp, „maar om te voorkomen dat iedereen van alle kanten het terrein op kan. Vergeet niet dat het om een kwetsbare groep gaat. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zetten we een camera neer.” Er is permanent een beheerder aanwezig.

De bewoners – alleen individuen, geen gezinnen – hebben vaak een lichte verstandelijke beperking of een psychische stoornis. Belangrijk, zegt Van der Kamp, terwijl verderop een vliegtuig met brullende motoren de landing inzet, is dat ze op tijd hun medicijnen innemen. „We hebben nu zo’n tien kandidaten, mannen van rond de 40, 50. Ze komen hier vrijwillig wonen en accepteren ook de begeleiding. Maar het zijn natuurlijk volwassen mensen met recht op privacy. De begeleiding is gericht op het verbeteren van het gedrag. Het is niet de bedoeling dat de mensen hier tien jaar zitten.”

Bewoners van het nabijgelegen Schiebroek hebben zich geweerd tegen de komst van de Skaeve Huse. Roger van der Kamp hoopt dat zij, net als de bedrijven in de omgeving, de ontwikkelingen kritisch blijven volgen „om de gemeente scherp te houden”.

De gemeente betaalt het beheer, zo’n 450.000 euro per jaar. De woningcoöperatie Woonstad stak 70.000 euro in elke woning, in totaal een bedrag van acht ton. De bewoners betalen 594,31 euro huur per maand; daar komen de kosten van de nutsvoorzieningen bij. Mensen met een uitkering krijgen een huurtoeslag van 223 euro.