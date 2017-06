‘Ik weet wat ik wil. Maar is het verstandig?’

Zussen

„Toen ik vijf was ben ik begonnen met viool. Het was eigenlijk omdat mijn zussen al muziek maakten, viool en cello. Ik oefende vijf minuten per dag. Naarmate ik ouder werd merkte ik dat ik er serieus mee door wilde gaan. Mijn zussen niet, al spelen ze nog wel in een studentenorkest. Mijn ene zus studeert geneeskunde, de ander gaat verpleegkunde doen. Voor mij is muziek wat ik écht leuk vind.”

Foto Khalid Amakran Naam: Fleur Overbeek (16), 4 vwo en viool aan de Sweelinck Academie, Conservatorium van Amsterdam Woont met: ouders, oudere zus; oudste zus is uit huis Vader: directeur beleggingsonderneming in woningen Moeder: vrijwilligerswerk

Zes uur op

„Ik besteed ongeveer dertig uur per week aan muziek. De Sweelinck Academie is zaterdag de hele dag en een of twee keer door de week ’s avonds. Daarnaast heb ik repetities van het Nederlands Jeugd Strijkorkest. In perioden met concerten ben ik ook veel reistijd kwijt. Ik sta om 6 uur op en oefen vóór school, zodat ik ’s middags niet alles hoef te doen. Ik leer in de trein, of ik haal op zondag in wat ik door de week had moeten doen. Mijn cijfers lijden er wel onder, maar ik sta er goed voor. Sommigen op school begrijpen niet zo goed wat ik doe, anderen komen naar concerten en snappen het als ik een keer niet kan afspreken. Zij delen hun tijd anders in, maar ze hebben ook dingen naast school. Zij gaan naar hockey, dans.”

Groepsgevoel

„Ik wil geen solist worden, maar spelen in een orkest. Samenspelen vind ik het leukste wat er is. Met het orkest zijn we op tournee geweest in Italië, afgelopen zomer. Dan krijg je het groepsgevoel nog meer. Het allerliefst zou ik spelen in het Koninklijk Concertgebouworkest, maar het is zó moeilijk om erin te komen. Er zijn ook zoveel goede musici uit het buitenland. Ik denk wel na over wat voor andere opleiding ik zou kunnen doen. Niet dat ik niet naar het conservatorium wil. Ik weet zeker dat ik het wil. Maar omdat ik weet: er zijn zo weinig banen. Er is zoveel concurrentie. Ik weet niet of het verstandig is.”

Dit zegt haar vader „Fleur wordt ontzettend blij van muziek. Zelfs als ze iets anders doet om te ontspannen gaat ze al gauw op de gitaar of achter de piano. Muziek zit echt in haar.”

Zekerheid

„Perfectionisme zit in mijn karakter. Ik vind het heel belangrijk om goed te spelen als ik voorspeel, maakt niet uit waar. Ik heb ook wel meegekregen dat ik gewoon altijd mijn best moet doen. Niet dat we ooit gepusht zijn dat we iets móesten doen. Als ik nu zou willen stoppen met vioolspelen mag dat. Mijn ouders vinden dat je moet doen waar je passie ligt. Niet iets gaan studeren voor zekerheid.”

