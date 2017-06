‘Zeshonderd brandgevaarlijke flats in Engeland’

In Engeland staan naar schatting zeshonderd gebouwen die met hetzelfde materiaal zijn bekleed als de Grenfell Tower, de torenflat in Londen die vorige week volledig afbrandde. De flatgebouwen zijn daarmee brandgevaarlijk en moeten zo snel mogelijk gerenoveerd worden, zei premier Theresa May vandaag tijdens een debat in het Britse Lagerhuis.

Er wordt nu gekeken naar de toedracht van de brand. Bovendien kijken andere gemeenteraden in Engeland of in hun sociale woningbouw hetzelfde materiaal is gebruikt. De zeshonderd gevaarlijke gebouwen staan verspreid over Engeland. In het Verenigd Koninkrijk valt huisvesting onder het binnenlands bestuur van de deelstaten. May kan daarom alleen spreken over Engeland; de overheden van Wales, Noord-Ierland en Schotland moeten zelf een onderzoek instellen naar de bouwkwaliteit.

De brand in de Grenfell-toren, vorige week, begon rond middernacht op de tweede verdieping. De vlammenzee verspreidde zich razendsnel over alle 24 verdiepingen. Omdat veel van de bewoners sliepen en het brandalarm nauwelijks hoorbaar was, werden veel mensen door het vuur verrast. Bijna alle appartementen zijn compleet uitgebrand, er kwamen 79 mensen om. In 2016 werd het gebouw gerenoveerd, waarbij gebruik werd gemaakt van goedkoop isolatiemateriaal. Bewoners van de flat waarschuwden eerder voor brandgevaar.