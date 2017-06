Gemeente Den Haag geeft prioriteitsaandeel ADO terug

De gemeente Den Haag is dermate ontevreden over de bedrijfsvoering van de lokale profvoetbalclub ADO dat het besloten heeft haar prioriteitsaandeel terug te geven. Volgens het college van de stad is er van een “gezonde bedrijfsvoering bij ADO geen sprake”, en wil het daarom niet meer verantwoordelijkheid dragen voor het financiële beleid van de club.

Met het teruggeven van het prioriteitsaandeel heeft de gemeente Den Haag niet langer statutaire bevoegdheden bij ADO, zoals het meebeslissen bij het opstellen van de begroting. De voetbalclub heeft, zo blijkt uit een verklaring van de gemeente, een begroting ingediend bij de voetbalbond KNVB zonder goedkeuring van de gemeente. Het college heeft grote problemen met de begroting, onder meer omdat de voetbalclub van plan is jarenlange verplichtingen aan te gaan zonder dat die voldoende gedekt zouden zijn.

Een ander pijnpunt is een overeenkomst die ADO heeft gesloten met UVS, het bedrijf van de Chinese eigenaar van de club Hui Wang, waardoor de club volgens de gemeente “structureel afhankelijk wordt van externe financiering”. Ook zou Wang te veel macht krijgen dankzij de nieuwe deal.

Toezicht sinds 2008

De gemeente is verder ontevreden over het feit dat het college en ook de staat niet in staat zijn gesteld om de toezichthoudende functie die zij hebben naar behoren uit te voeren. De gemeente zou verschillende alternatieve oplossingen hebben aangedragen om de club financieel gezond te krijgen, maar die voorstellen zouden door ADO zijn genegeerd.

De gemeente Den Haag verwierf het prioriteitsaandeel in 2008 in ruil voor het terugkopen van het stadion voor tien miljoen euro, als onderdeel van een reddingsplan voor de lokale profclub. Onderdeel van het reddingsplan was dat de gemeente voortaan toezicht zou houden op de financiële situatie van ADO. Volgens het college ging het sindsdien qua financiën de goede kant op, totdat Wang met zijn bedrijf UVS opdook. De gemeente schrijft dat het geprobeerd heeft de Chinese overname van ADO te voorkomen, maar dat er bij gebrek aan interesse in de stad en nabije omgeving “noodgedwongen” is ingestemd met de overname.

Continu onrustig

Sinds ADO in de zomer van 2014 door de Chinees Wang werd overgenomen is het bijna zonder uitzondering onrustig bij de club. De directie van de club heeft meermaals een zaak bij de ondernemingskamer aangespannen omdat de Chinezen hun betalingsverplichtingen niet na zouden komen. Zo ontving ADO in januari van dit jaar pas na maanden aandringen en procederen - waarbij het gelijk kreeg van de rechter - een door UVS toegezegde geldsom van 2,5 miljoen euro.

Wang werd in december vorig jaar tijdelijk geschorst vanwege het conflict dat hij had met de directie. Eind mei keerde hij terug als voorzitter en kregen hij en UVS weer alle macht in handen. UVS heeft 99 procent van de aandelen van ADO in bezit.