EU-landen gaan nauwer samenwerken op defensie

De lidstaten van de EU gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie. Op de EU-top in Brussel stemden de 28 leiders van de Europese landen unaniem in met een voorstel voor structurele coöperatie tussen de soevereine strijdkrachten.

Onderdeel van het voorstel is dat er binnen drie maanden concrete projecten moeten worden opgezet die de onderlinge samenwerking moeten versterken. Lidstaten hebben diezelfde periode gekregen om tot een akkoord te komen over een lijst van criteria en toezeggingen voor het defensieproject. De samenwerking heeft de naam PESCO gekregen, oftewel Permanent Structured Cooperation (permanent gestructureerde samenwerking). Daarnaast gaat de Europese Commissie tot 2020 590 miljoen euro in het nieuwe Europese Defensiefonds stoppen. Na 2020 moet dat 1,5 miljard euro per jaar worden. Het geld moet voornamelijk worden gebruikt voor het samen ontwikkelen en aanschaffen van wapens.

De nauwere samenwerking moet niet leiden tot een Europees leger of Europees defensiehoofdkwartier, zo lichtte premier Rutte toe. “De bedoeling is dat de EU-activiteiten complementair zijn aan wat er gebeurt in de NAVO”, zei Rutte.

Diverse Europese zwaargewichten hebben zich enthousiast getoond over het aannemen van PESCO. EU-president Donald Tusk noemde het besluit een historische stap. De voorzitter van de EC, Jean-Claude Juncker sprak van “een slapende prinses die nu wakker is geworden”. En ook de Franse president Emmanuel Macron noemde het “historische voortgang” dat de EU-landen het eens zijn geworden over verregaande samenwerking op het gebied van defensie.

Terrorisme harder aanpakken

De Europese Raad besloot tevens dat de strijd tegen terroristen van buiten de EU te verhevingen. Daarvoor zullen lidstaten onderling meer informatie gaan delen over deze strijders. Ook hebben de leiders een beroep gedaan op de online industrie om de verspreiding van terroristisch materiaal te voorkomen.

De nauwere samenwerking tussen de Europese strijdkrachten zat er al een tijdje aan te komen. Zo werden in november vorig jaar al plannen voor het Europese Defensiefonds aangekondigd. Sinds de Amerikaanse president Trump heeft gedreigd zijn NAVO-bondgenoten niet te hulp te schieten als de Europese landen hun bijdragen aan defensie niet opschroeven, is er in Brussel al langer overleg over dit onderwerp.