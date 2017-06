ELN: programmamakers Bolt en Follender maken het goed

Guerrillabeweging ELN, die programmamakers Derk Bolt en Eugenio Follender vasthoudt, heeft op Twitter laten weten dat de twee Nederlandse programmamakers “in goede gezondheid verkeren”.

ELN leek in eerste instantie op Twitter aan te kondigen dat het met een verklaring zou komen omtrent de ontvoering van de twee Nederlanders, maar die ging over een bomaanslag in Bogota van afgelopen weekend.

Er is speciaal een humanitaire commissie opgericht om Bolt en Follender vrij te krijgen. De commissie bestaat uit verschillende mensenrechtenorganisaties. Sinds maandag is de commissie in het gebied aanwezig is en probeert te achterhalen door wie de Nederlanders zijn ontvoerd.

‘Vrijlating aanstaande’

Woensdag meldde een lid van de commissie, Richard Claro, zelf woonachtig in de regio waar de twee zijn ontvoerd, dat een vrijlating van Bolt en Follender aanstaande is. Het commissielid zei woensdag zelfs dat “de vrijlating binnen enkele uren kon plaatsvinden”, maar nogal wat voeten in de aarde heeft, omdat er militairen in het gebied aanwezig zijn.

Televisiepresentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender werden afgelopen weekend ontvoerd door de ELN toen ze in het gebied bezig waren met opnames voor het programma Spoorloos. Bolt was op zoek naar de biologische moeder van een van de hoofdpersonen van zijn programma.