El Al mag vrouwen niet discrimineren tijdens vluchten

De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al mag vrouwelijke passagiers niet meer vragen om ergens anders te gaan zitten als mannelijke passagiers daarom vragen. Op woensdag besloot een rechtbank in Jeruzalem dat het beleid van het bedrijf discriminerend is voor vrouwen, schrijft The New York Times.

De zaak was aangespannen door de inmiddels 83-jarige Renee Rabinowitz. Haar werd in 2015 voorafgaand aan een vlucht van Newark naar Tel Aviv gevraagd om van stoel te wisselen toen bleek dat een ultraorthodoxe man naast haar zou moeten zitten. Toen ze protesteerde, werd haar verteld dat dit simpelweg beleid was van de luchtvaartmaatschappij. Rabinowitz voelde zich vervolgens gedwongen om toch in te stemmen met het verzoek.

Ongewenst contact

“Vernederend”, noemde Rabinowitz het incident. De voormalig advocate en Holocaust-overlevende stapte naar de rechter met de klacht dat er sprake was van discriminatie. Volgens El Al was het beleid niet discriminerend, omdat het evengoed van toepassing zou zijn op mannen.

Ultraorthodoxe joden mogen van hun geloof niet naast vrouwen zitten, om te voorkomen dat er ongewenst contact plaatsvindt. Dat gegeven heeft vaker voor problemen en vertragingen gezorgd tijdens vluchten.

Zo werd eerder dit jaar een vlucht van Tel Aviv naar Londen vertraagd door tien mannen die weigerden naast vrouwelijke medepassagiers te zitten. Pas na een patstelling van vijftien minuten stemden de vrouwen zelf in om van zitplaats te veranderen en kon de vlucht vertrekken, schrijft Haaretz. Bij El Al werd normaal gesproken in dit soort situaties de kant gekozen van de strenggelovige joden.

Schadevergoeding

Na de uitspraak van woensdag kan dat niet meer. De luchtvaartmaatschappij moet een schadevergoeding van 6500 shekels (1640 euro) aan Rabinowitz betalen. Hoewel 50.000 shekels (12.630 euro) vergoeding was geëist, was de oud-advocate verheugd over de uitspraak. Tegen The New York Times reageerde ze:

“Ik ben ontzettend blij dat de rechter het probleem begrepen heeft. Ze begreep dat het niet ging om geld, aangezien het gaat om een klein bedrag. Ze begreep dat het erom ging dat El Al zijn beleid zou veranderen, wat het bedrijf nu ook moet doen.”

De Israel Religious Action Center (IRAC), de organisatie die Rabinowitz vertegenwoordigde in de rechtbank, heeft enthousiast gereageerd. Het besluit van de rechter zou “revolutionair” zijn, schrijft IRAC op Facebook.

El Al heeft laten weten de beslissing van de rechter te accepteren en niet in beroep te gaan. Ook zal de luchtvaartmaatschappij binnen 45 dagen werknemers inlichten. Daarnaast wil El Al binnen zes maanden beginnen met trainingen zodat personeel leert omgaan met vergelijkbare situaties.