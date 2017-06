Eigenaar Fort Oranje legt zich neer bij sluiting

De omstreden camping Fort Oranje in het Brabantse Zundert gaat al over tien dagen definitief dicht. Eigenaar Cees Engel is het “getreiter” van overheden beu en gooit de handdoek in de ring. “Na tien jaar treiteren en pogingen de camping te sluiten is het genoeg geweest”, zegt zijn juridisch adviseur.

Twee weken geleden kondigden de burgemeesters van Zundert en Breda, de politie en de GGD al aan dat de camping begin augustus zou worden gesloten, om aan “mensonterende omstandigheden” een einde te maken. Bewoners kregen de gelegenheid zich te melden en zouden in aanmerking komen voor nieuwe huisvesting en hulp.

Eigenaar en bewoners reageerden op die aankondiging furieus en zeiden vast van te plan te zijn het besluit juridisch aan te vechten. Dat gevecht heeft eigenaar Engel nu gestaakt. Fort Oranje adviseert zijn bewoners “onverwijld” contact op te nemen met de gemeenten, aldus een verklaring, “om te voorkomen dat zij dakloos raken”. Er wonen ruim zeshonderd mensen op de camping.

‘Criminele woonwijk’

De bewoners krijgen vandaag te horen dat op maandag 3 juli het hek definitief dicht gaat en dat gas en stroom worden afgesloten. “Eigenaar Engel heeft er genoeg van steeds te worden afgeschilderd als een profiteur”, zegt zijn juridisch adviseur Jeroen Pols.

“Hij wordt, onder meer door de burgemeesters van Breda en Zundert, ervan beschuldigd dat hij geld verdient over de ruggen van mensen die nergens naartoe kunnen. De werkelijkheid is dat hij mensen heeft toegelaten op de camping die onder meer door diezelfde burgemeesters op straat zijn gezet, omdat ze bijvoorbeeld een paar hennepplantjes in huis hadden staan. Veel mensen betaalden bovendien helemaal geen huur.”

De gemeente Zundert heeft de afgelopen jaren meermaals vergeefs geprobeerd de “criminele woonwijk” te sluiten. Al die acties hebben de eigenaar van Fort Oranje veel energie gekost, laat hij weten, en hebben er ook nog eens toe geleid dat er weinig geld overbleef, aldus de camping, om echt werk te maken van het opknappen en onderhouden van de deels verwaarloosde camping.

Wat er met het terrein gaat gebeuren, is nog niet bekend. “Misschien meldt zich een koper”, aldus de juridisch adviseur.