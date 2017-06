Een zuipschuit met Hazes, dat is te veel

Handhaver Bart Sprenkeling (54, „sinds 1994 bij het nautisch team”) loopt naar de punt van zijn boot en spreekt een jongen met blonde krullen aan. De jongen en zijn vriendin hebben hun bootje aangemeerd aan het nauwe stukje gracht van de Groenburgwal in het Amsterdamse centrum. Dat mag niet, zegt Sprenkeling. Vriendelijk controleert hij het vignet op de boot en geeft de jongen een waarschuwing. „We zijn echt geen boemannen die alleen maar boetes uitdelen.”

Bart Sprenkeling en collega Guus Harland (53) zijn werkzaam bij Waternet, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de Amsterdamse wateren. Op deze middag staat de controle van vignetten en het aanpakken van overlast op het programma.

Rondvaartboten met toeristen varen hun vaste rondjes door de grachten. Mannen en vrouwen fotograferen vanuit gehuurde sloepjes gevels van grachtenpanden. „Het overgrote deel van de boten houdt zich keurig aan de regels”, zegt Sprenkeling.

Plezierboten

Hij heeft de drukte op het water zien toenemen. Vanaf midden jaren negentig rukten de sloepjes op tussen de rondvaartboten. „Een enorme toename aan plezierboten.” Daaronder zijn ook „snorders”, weet Sprenkeling, die illegale passagiersvaarten aanbieden. Ze maken reclame via Marktplaats, zegt hij, en instrueren passagiers vooraf dat ze bij controle moeten zeggen dat ze bevriend zijn met de schipper. Sprenkeling: „Sommigen komen helemaal uit Friesland.”

Het stadsbestuur maakte woensdag bekend een heel nieuw vergunningenstelsel voor passagiersboten op te gaan tuigen. Waternet was onzorgvuldig bij het verstrekken van vergunningen en is van dit dossier gehaald. Wel blijft Waternet voorlopig handhaven op het water.

Lees hier over de soap rond de vergunningverlening voor rondvaartboten: De historische boten waren kansloos

Volgens de Grachtenmonitor 2016 daalt het aantal vaarvignetten al een aantal jaren. Vorig jaar werden 6 procent minder vaarvignetten verkocht dan het jaar ervoor, maar nog steeds ruim 8.000 stuks. Saillant is dat de drukte op het water gelijk is gebleven en dat de ervaren overlast op het water juist gestegen. Kwamen in 2014 nog 373 overlastmeldingen binnen bij het meldpunt van Waternet, vorig jaar was dat verdubbeld tot 756. En de trend zet door, zegt Sprenkeling.

Vanwege die overlast schrijven Sprenkeling en Harland dus bonnen uit: ruim 600 vorig jaar, tweemaal zo veel processen-verbaal voor overtreding van regels op de Amsterdamse wateren als twee jaar eerder.

Schade aan woonboten

Vooral bewoners van grachtenpanden en woonboten ergeren zich aan de vele plezierboten met zitbanken, luide muziek en drank aan boord. „Zuipschuiten” worden ze genoemd. Naast geluidoverlast wordt geklaagd over opvarenden die in het water plassen, en over schippers die te hard varen. Door de heftige golfslag kan schade aan woonboten ontstaan.

Fjodor Gransjean uit Amsterdam-Zuid herkent het. Ze draaien de volumeknop even lekker open als ze onder een bruggetje doorvaren, zegt hij. „Dat galmt zo lekker.”

Gransjean wil één ding vooropstellen: hij is geen zeurkous. Hij snapt best dat mensen graag een bootje pakken als het mooi weer. Gransjean:

„Maar als ze om drie uur ’s nachts aangeschoten terugkeren en André Hazes meezingen, kan ik niet slapen.”

Bij mooi weer heeft hij wekelijks last van de luidruchtige plezierboten, vaak tot heel laat in de nacht. Zijn grootste frustratie: „In stadsdeel Zuid wordt er totaal niet gehandhaafd, ze controleren alleen in het centrum.”

Een hiaat, erkent een woordvoerder van Zuid. „De burger komt terecht in een flipperkast. Heel vervelend.”