Deze week verdronken al drie mensen in de Waal

Uit de rivier de Waal is deze week voor de derde keer een slachtoffer van verdrinking uit het water gehaald. Donderdagavond haalde de politie omstreeks 21.00 uur een lichaam uit de rivier.

Het gaat vermoedelijk om een 13-jarige jongen die eerder op de dag verdween toen hij met vrienden aan het zwemmen was bij de Echteldsedijk in Tiel. Het lichaam is door duikers aan wal gebracht voor identificatie.

Lage waterstand en zomers weer

Een zwemmer uit Oosterhout verdween zondag toen hij aan het zwemmen was in de Waal. Zijn lichaam werd bij Rossum uit de rivier gehaald. Een man uit Andelst in de Betuwe verdronk dinsdag.

Het zomerse weer trekt duizenden mensen naar de stranden langs de rivier die zijn ontstaan door de lage waterstanden. Rijkswaterstaat en gemeenten waarschuwen op allerlei manieren dat het levensgevaarlijk is om in de grote rivieren te gaan zwemmen.