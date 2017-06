D66 gaat ondanks formatie door met ‘voltooid leven’-wet

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra ziet „geen enkele aanleiding” te stoppen met de voorbereiding van haar wet-‘voltooid leven’. Dit zegt ze in een gesprek met NRC. Dat D66 vrijdag voor het eerst met VVD, CDA en de ChristenUnie gaat praten over de vorming van een nieuw kabinet, doet daar niets aan af. CDA en ChristenUnie zijn fel tegen zo’n wet.

Dijkstra, die niet specifiek wil ingaan op de kabinetsformatie: „Ik ben met een conceptwet bezig en ik ga nu de reacties die ik erop heb gekregen verwerken.”

Het wetsvoorstel van Dijkstra zou ouderen die niet ziek zijn, maar hun leven voltooid vinden, de mogelijkheid bieden tot euthanasie. De huidige euthanasiewet (2002) biedt die mogelijkheid niet voor deze ouderen.

Deze week barstte juist de discussie los over twee andere groepen die volgens de huidige wet wél aanspraak maken op euthanasie: vergevorderd dementerenden en psychiatrische patiënten.

Over hen schreef ouderenpsychiater Boudewijn Chabot in NRC dat ze te makkelijk euthanasie kunnen krijgen en dat de toezichthouder het bovendien te eenvoudig toestaat. Eerder plaatsten meer dan 400 artsen al een advertentie waarin ze zich keerden tegen zulke ‘stiekeme’ euthanasie bij dementie.

Schippers: geen glijdende schaal

Demissionair minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) vindt dat de euthanasiepraktijk zich „niet op een glijdende schaal” bevindt, zegt ze in een reactie. „Het parlement heeft bepaald dat mensen met vergevorderde dementie en psychiatrische patiënten als aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, euthanasie kunnen krijgen.”

Schippers zegt „blij” te zijn met de reactie van Jacob Kohnstamm, de voorzitter van de toezichthouder. In een interview in NRC wijst hij donderdag de kritiek van Chabot van de hand. „Om over vergevorderd demente patiënten te beweren, zoals Chabot doet, dat artsen ze soms stiekem doodmaken. Dan ben je de weg een beetje kwijt”, zegt Kohnstamm.

Ook Dijkstra is blij met het verweer van Kohnstamm: „Zijn mening deel ik. De euthanasiewet wordt zeer zorgvuldig uitgevoerd. Het is jammer dat bepaalde mensen die wet voortdurend ter discussie stellen.”

Toetsingscommissie

Vorig jaar kregen 6.100 mensen euthanasie. In drie gevallen was de patiënt zo dement dat hij niet meer in de gaten had wat er gebeurde. In één geval oordeelde de toetsingscommissie dat de arts onzorgvuldig had gehandeld.

Volgens Dijkstra staat haar ‘voltooid leven’ los van de discussie tussen Kohnstamm en Chabot. „Over de voltooid leven-groep is nog een hele maatschappelijke discussie gaande. Ik ben veel in het land om erover te discussiëren. Over het algemeen is dat een prettige discussie, ook met mensen die fel tegenstander zijn.”