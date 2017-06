Bonsai-koken op het poppenhuisfornuis

Met een pincet worden piepkleine hamburgertjes omgedraaid die liggen te spetteren in een mini-pannetje op een heel klein fornuisje. In het oventje eronder brandt een waxinelichtje. Op YouTube staan honderden filmpjes waarin echt eten op poppenhuisformaat wordt bereid. Zoals een visschoteltje van één ansjovis. Een mini-Happy Meal en een mini-peperkoekhuisje. Een filmpje waarin een micro-chocoladetaartje wordt gemaakt, is meer dan twee miljoen keer bekeken.

Koekenpannetje

Hoewel er hobbyisten zijn die deze filmpjes maken (voor 85 dollar koop je op eBay een mini-fornuis, een koekenpannetje voor 4 dollar), zijn de meeste afkomstig van het online (kook)videokanaal Tastemade dat wekelijks een nieuwe aflevering van het programma Tiny Kitchen verspreidt via Facebook, Instagram en andere sociale media. Het bedrijf heeft daarvoor zelfs een foodstylist in dienst. Misschien heeft die bedacht dat je een spruitje als kropje sla kunt gebruiken in de mini-keuken.



De trend is afkomstig uit Japan, het land waar rangschikken van eten als kunst wordt gezien. Het kleine koken wordt daar Kawaii-cooking (cute, schattig) genoemd. Volgers van Tastemade vinden de filmpjes ‘rustgevend’ en ‘inspirerend’ (‘This is so freakin adorable’). Iemand die zegt aan ‘een serieuze depressie’ te lijden, schrijft dat Tiny Kitchen hem de dag door helpt. Maar de filmpjes roepen ook woede op (‘But WHYYYYY? Is this food for ants?’).



Tieneridool Kate Perry maakte voor haar grote hit Chained to the rythm een miniclip waarin een heel tevreden hamster een hamburgertje en spaghetti krijgt opgediend. Groot geluk in klein formaat.