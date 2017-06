Bestuurder Kensington stapt op om torenbrand

Nicholas Holgate vertrekt als hoogste bestuurder van het Londense stadsdeel Kensington and Chelsea. In dat stadsdeel staat de Grenfell Tower, waar bij een grote brand zeker 79 mensen om het leven kwamen.

Zijn beslissing nam Holgate volgens de BBC nadat de landelijke minister voor lokaal bestuur Sajid Javid druk had gezet op de leider van de stadsdeelraad Nicholas Paget-Brown. Het ministerie van Javid ontkent te hebben aangestuurd op het vertrek van Holgate.

Holgate, sinds 2014 in functie, gaf in een verklaring aan dat zijn aanblijven “een afleiding” zou hebben gevormd. “Ondanks mijn wens om mijn uitvoerende verantwoordelijkheden voor de raad voort te zetten, in zeer lastige omstandigheden, heb ik besloten dat het beter is af te treden, zodra er een geschikte opvolger is gevonden.”

Premier May zei in het Britse Lagerhuis dat het een juiste keuze was van Holgate. Ze bekritiseerde de stadsdeelraad en zei dat de overheid intervenieerde toen bleek dat de raad het niet aan kon.

Zware kritiek

Na de brand was er veel kritiek op zowel de landelijke regering als de stadsdeelraad, die te weinig hulp en informatie zou hebben geboden aan de bewoners. Ook is er kritiek op het toezicht op veiligheid van de toren. Er is gevelbekleding gebruikt die niet is toegestaan bij gebouwen van de grootte van Grenfell Tower. Mogelijk kon de brand zich daarom snel verspreiden.

Hoewel de politie er niet van uitgaat dat de brand is aangestoken, is er wel een groot onderzoek gestart of er strafrechtelijke overtredingen zijn begaan die tot de brand hebben geleid.

Andere torens

Op verschillende woontorens in het Verenigd Koninkrijk is getest of er ook gevaarlijke gevelbekleding aanwezig is, zei Theresa May in het Britse parlement. “Een aantal daarvan is brandbaar”. Ze spoort eigenaren van woontorens aan monsters op te sturen om die te laten testen.

Ze gaf toe dat de overheid niet goed genoeg gehandeld heeft na de brand. Daar bood ze haar excuses voor aan. Elke familie krijgt nu in ieder geval 5.000 pond aan noodhulp, elke persoon boven de zestien 500 pond.

Ook kondigde May aan zo snel mogelijk met een voorlopig onderzoekresultaat te komen naar de oorzaak van de brand: “Schuldige partijen zullen zich nergens kunnen verbergen”.