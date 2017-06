Australië gaat toch weer luchtmissies uitvoeren in Syrië

Na een stop van twee dagen heeft Australië besloten toch weer deel te nemen aan bombardementen in Syrië. Dat meldt het Australische ministerie van Defensie, schrijft persbureau AP. Australië zet zes F/A-18F Super Hornets in tegen IS, die opereren vanuit de Verenigde Arabische Emiraten.

“Dit was een voorzorgsmaatregel om de coalitie in staat te stellen het operationele risico in te schatten”, aldus het ministerie in een verklaring. Australië besloot dinsdag met onmiddellijke ingang geen luchtaanvallen meer uit te voeren nadat de VS een gevechtsvliegtuig van het Syrische regime hadden neergeschoten en Rusland daar zeer fel op reageerde.

De staking van Australische luchtaanvallen had overigens weinig concrete gevolgen voor de strijd tegen IS in Syrië. Australië opereert ook in Irak en de toestellen van het land zijn de laatste tijd vooral ingezet om het Iraakse leger te ondersteunen in Mosul.

Eufraat

De VS leiden een internationale coalitie, met onder meer Australië, die aanvallen uitvoert op IS. Bij de strijd om Raqqa, de officieuze hoofdstad van IS, werden strijders van de Syrische Democratische Strijdmacht (SDF) door een Syrisch regeringsvliegtuig bestookt. De coalitie steunt die Koerdisch-Arabische strijdgroep, het regime van Assad ziet de SDF als vijand.

Na de aanval op de SDF-troepen besloot Amerika het toestel neer te halen, de eerste keer dat zoiets gebeurde sinds de Amerikanen betrokken raakten bij de oorlog in Syrië. Rusland zei vervolgens dat vliegtuigen van de coalitie niet getolereerd zouden worden boven stellingen van het Syrische leger ten westen van de Eufraat.