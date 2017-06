Leider Anglicaanse Kerk erkent doofpot misbruik

De aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, de facto hoofd van de Anglicaanse Kerk, heeft toegegeven dat de kerk opzettelijk het seksueel misbruik van jonge jongens door bisschoppen onder de pet heeft gehouden. Dat heeft Welby donderdag in een verklaring naar buiten gebracht.

Hoewel het misbruik in de Anglicaanse Kerk bekend is, is het de eerste keer dat de aartsbisschop zich er op deze manier over uitlaat. De kerk bracht donderdag een verklaring naar buiten over hoe zij is omgegaan met de veroordeelde Britse oud-bisschop Peter Ball. Ball werd in 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden voor het misbruiken van achttien jongens in de jaren zeventig, tachtig en negentig. Eén van de slachtoffers pleegde zelfmoord.

Welby noemde het document waarin de daden van Ball worden beschreven “verschrikkelijk om te lezen”. Hij bevestigt dat de kerk slachtoffers die moedig genoeg waren om het misbruik bekend te maken, niet heeft geholpen. In het document valt te lezen dat Ball “serieuze en blijvende schade heeft aangericht in de levens van vele mannen” en dat “de kerk hem jarenlang en op het hoogste niveau tegen beter weten in heeft gesteund”.

Misbruik Australische Anglicaanse Kerk

In maart werden ook schokkende cijfers bekend over misbruik in de Anglicaanse Kerk in Australië: er kwamen ruim duizend klachten binnen over misbruik in de kerk in de afgelopen 35 jaar. De kerk heeft ruim 22 miljoen euro moeten betalen ter compensatie aan 459 slachtoffers.

Ook de Rooms-Katholieke Kerk in Australië werd onderzocht. Tussen 1950 en 2010 zouden 1.265 priesters in het land zich schuldig hebben gemaakt aan het misbruiken van kinderen. George Pell, de hoogste katholieke functionaris in Australië, bevestigde een jaar daarvoor al dat de kerk “enorme fouten” had gemaakt: misbruikte kinderen werden niet geloofd en verdachte priesters werden overgeplaatst in plaats van gestraft.