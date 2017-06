Aantal vacatures op mbo-niveau stijgt flink

Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan jongeren met een mbo-diploma. Dat blijkt uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie UWV. Vooral in de zorg, mechatronica, gastvrijheidssector, retail en logistiek is er een grote behoefte aan mbo geschoold personeel.

Tussen september 2016 en februari 2017 ontstonden er in totaal 214.000 vacatures op mbo-niveau. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar groeide het aantal vacatures met 26 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ton Heerts, duovoorzitter van SBB, noemt het mbo “de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt”:

“Dat maakt het des te belangrijker dat studenten kiezen voor onderwijs waarin hun talenten het best tot hun recht komen. In veel gevallen is dat in het mbo. Bedrijfsleven, onderwijs én overheid hebben dus de gezamenlijke opdracht om jongeren weer te enthousiasmeren voor het mbo.”

Baankansen per niveau

Het onderzoek maakt onderscheid tussen baankansen op verschillende mbo-niveaus: zo biedt onder mbo-niveau 2 een opleiding tot monteur mechatronica, logistiek medewerker of kok het beste baanperspectief. Op niveau 3 geldt dit voor opleidingen in de individuele gezondheidszorg, verkoop en gehandicaptenzorg. Voor niveau 4 bieden de verpleegkundige, manager retail en technische opleidingen goede baankansen.

Naast mbo-opleidingen winnen ook leerbanen, waar studenten een opleiding volgen binnen een bedrijf, aan populariteit. Terwijl tussen 2011 en 2016 het aantal leerbanen daalde van 154.000 naar 96.000, stijgt het aantal dit jaar weer naar 101.000. Ook is er nog altijd veel vraag naar studenten die een leerbaan willen.

Afname WW-uitkeringen

Naast een groeiend aantal vacatures op mbo-niveau, is er ook een daling van het aantal WW-uitkeringen onder jongeren. In categorie tot 27 jaar nam het aantal nieuwe uitkeringen in de eerste vier maanden van 2017 (24.000) met bijna een kwart af ten opzichte van dezelfde periode in 2016 (31.000).

Vooral in de bouwnijverheid, detailhandel en de zorg- en welzijnssector werden banen gevonden. Alleen vanuit de industrie was er een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen.