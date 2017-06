130 kilometer aan containers op één schip

De aankomst van het grootste containerschip ter wereld, vrijdag in de haven van Rotterdam, bevestigt twee ontwikkelingen in het zeetransport: containerschepen worden steeds groter en Rotterdam profiteert van een aantrekkende markt.

Eerst het laatste. De aanvoer van goederen per container in Nederlandse zeehavens steeg in 2016 met bijna 3,5 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze donderdag publiceert. De containeroverslag in de Rotterdamse haven begon dit jaar veelbelovend, met een volumegroei van 8,8 procent in de eerste drie maanden. Tot en met april gaat het om 10 procent, meldt het Havenbedrijf Rotterdam. Over heel 2016 bedroeg de groei slechts 1,2 procent. Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf, was optimistisch in april: „We moeten niet te vroeg juichen, maar 2017 lijkt voor Rotterdam een goed containerjaar te worden.” Lading die Rotterdam vorig jaar verloor aan concurrent Antwerpen keert terug naar Rotterdam.

De twee volledig geautomatiseerde containerterminals op Maasvlakte II, geopend in 2015, draaien na een moeizame aanloop eindelijk voluit. Een andere verklaring voor de groeiende containeroverslag zijn de vaarschema’s die de rederijen sinds 1 april hanteren. Die pakken gunstig uit voor Rotterdam, met veel eerste en laatste calls van schepen die heen en weer varen tussen Azië en Noord-Europa. Nu al komt bijna de helft van de met containers aangevoerde goederen in Rotterdam uit Azië.

De schepen waarmee de containers worden aangevoerd worden steeds groter. Vrijdagmiddag rond 17.00 uur verwacht de Euromax terminal op Maasvlakte I de OOCL Hong Kong, met een capaciteit van 21.413 TEU (twenty-foot equivalent unit, de standaardmaat voor containers). Achter elkaar geplaatst is dat een lengte van 130 kilometer. Het in mei gedoopte megaschip vaart trips van 77 dagen, beginnend en eindigend in Shanghai. Rotterdam zit tussen het Britse Felixstowe en het Poolse Gdansk.

Het is de derde ultra large container carrier in korte tijd voor Rotterdam, na de Japanse MOL Triumph (20.170 TEU) op 19 mei en de Deense Madrid Maersk (20.568 TEU) op 12 juni.

De capaciteit van de schepen is in tien jaar tijd verdubbeld: in 2006 kwam het eerste schip met meer dan 10.000 TEU in de vaart. Door meer te vervoeren met minder schepen drukken rederijen de kosten. Met de megaschepen kwamen echter ook overcapaciteit en verdere daling van de vrachttarieven.

De malaise in de containervaart leidde vorig jaar tot het faillissement van het Koreaanse Hanjin Shipping en de vorming van nieuwe allianties. Het dozijn wereldwijde actieve rederijen is geclusterd in drie allianties.

Verdere consolidatie wordt mogelijk bekend als de Chinese president Xi Jinping op 1 juli Hongkong bezoekt, meldde de Wall Street Journal dinsdag. De krant voorziet een overname van de rederij Orient Overseas Container Line, eigendom van een rijke familie uit Hongkong, door het Chinese staatsbedrijf COSCO voor 4 miljard dollar. Als dat doorgaat heeft de OOCL Hong Kong bij het volgende bezoek aan Rotterdam een andere naam.