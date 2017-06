100 dagen verkennen, debatteren en… formeren

De kabinetsformatie is deze vrijdag precies 100 dagen onderweg. Wat op de dag na de verkiezingen begon als een verkenning onder leiding van Edith Schippers, gaat volgende week verder met een onderhandelingsronde tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie over een nieuw te vormen kabinet. In de tussentijd vond er veelvuldig overleg plaats, in de Stadhouderskamer, maar ook op het Catshuis. Onze fotoredactie selecteerde een aantal van de mooiste en leukste foto's.