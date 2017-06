Jonge en hippe verkopers werf je via vloggers en rappers

‘HUDSON’S BAY ZOEKT 1800 MENSEN DIE DAAR KOMEN WERKEN. SOLLICITEER EN GA DAAR WERKEN. DIT IS EEN BEVEL. EN EEN SPONSORPOST.” Een beetje millennial (geboren vanaf 1980, exacte definitie bestaat niet) had het toontje al lang herkend: dit is BNN-presentator Tim Hofman, die zijn volgers op Instagram aanspoort te solliciteren bij de Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay.

Hudson’s Bay opent komend najaar verspreid over Nederland een aantal nieuwe warenhuizen, waar mode, beauty- en woonartikelen zullen worden verkocht. Het bedrijf heeft overeenkomsten gesloten voor zeventien locaties, het doel is twintig.

Hudson’s Bay weet: wil je in een tijd van online winkelen een warenhuis vol krijgen met klanten, dan heb je medewerkers nodig die het de moeite waard maken te komen. Om in korte tijd aan genoeg van dat soort werknemers te komen, zette het warenhuis onlangs een socialemediacampagne op. Nederlandse vloggers, bloggers en presentatoren, ook wel online influencers genoemd, roepen hun volgers - tegen betaling - onder de hashtag #jointheheartbeat op om bij het warenhuis te solliciteren.

Naast Hofman, bekend van ironisch doch kritische televisieprogramma’s als Spuiten en Slikken en Je zal het maar hebben en zijn online-videokanaal BOOS, zijn bijvoorbeeld zijn BNN-collega Geraldine Kemper, de populaire vlogger Teske de Schepper en rapper Kempi ingezet.

Telefoon- of Skypegesprek

Deze manier van werven via sociale media is nieuw, vertelt Lyndsey Murk-Torsius, als Human Resource Management-specialist verbonden aan de EFMI Business School. Marketing via influencers, die op Instagram en Youtube bepaalde producten aanprijzen of een korting aanbieden, was al langer de norm. Maar personeel werven via vloggers en rappers? „Ik had zoiets nog nooit gezien”, zegt Murk-Torsius.

Wel is al langer duidelijk dat het wervingsproces verschuift naar de digitale wereld, zegt Murk-Torsius. „Op jongere generaties zijn traditionele uitzendbureaus minder van toepassing. Zij doen alles via hun smartphone.” Veel werk of freelanceopdrachten worden daarom al langer via Instagram en Facebook aangeboden. Online ontstaan platforms zoals hoitalent.com, waarop bedrijven vacatures plaatsen en werkzoekenden hun cv kunnen zetten. Sollicitatiegesprekken gaan vaak via videochat of Skype – zo ook bij veel van de nieuwe medewerkers van Hudson’s Bay.

Bij de warenhuisketen kunnen aspirant-medewerkers hun cv uploaden op de site. Binnen tien werkdagen horen ze vervolgens of ze deel mogen nemen aan een vragensessie, waarbij medewerkers van Hudson’s Bay per video vragen stellen, die de sollicitant via de webcam of met de smartphonecamera moet beantwoorden. Daarna volgt voor een eventuele baan als verkoper, manager, etaleur, of host in een van de winkels een telefoon- of Skypegesprek met een recruiter.

Hudson’s Bay is naar eigen zeggen op zoek naar medewerkers die goed kunnen omgaan met sociale media. „En juist met online influencers kun je hen goed bereiken”, zegt Marieke Heringa, die de woordvoering voor het warenhuis doet. Hudson’s Bay wil ‘millennial minded’ mensen in de winkel hebben staan. „Maar dat hoeven niet per se millennials te zijn”, zegt Heringa. Toch maakte uitkeringsinstantie UWV onlangs bekend dat juist oudere werkzoekenden de boot missen bij zulke videosollicitaties, simpelweg omdat ze er minder ervaring mee hebben. Toch blijft Hudson’s Bay erbij dat ook 55-plussers welkom zijn in hun winkels. Zo lang je maar „de juiste attitude” en een „goede vibe” hebt. Schoonheid is volgens Heringa ook geen vereiste, verkoopervaring evenmin. „Je moet gewoon enthousiast zijn en de klant willen verrassen.”

Een eigen ik

Dat Hudson’s Bay zo’n duidelijk profiel aan de toekomstige werknemers verbindt, is volgens HR-specialist Murk-Torsius niet toevallig. „Zeker nu zoveel mensen online hun boodschappen doen, is het heel belangrijk wíe er op de winkelvloer staan.” Het neerzetten van een merk begint al bij de medewerkers die de kleren vouwen en achter de kassa staan. „Het moet een beleving zijn om iets in een winkel te kopen.”

Die beleving hoopt Hudson’s Bay te bieden met medewerkers die „altijd een lach op het gezicht hebben” en een „persoonlijke touch” toevoegen aan hun werk, zo is te lezen in het persbericht over de #jointheheartbeat-campagne. Ze moeten allemaal een „eigen mentaliteit” hebben, „een eigen ik en een eigen passie”. „Zo creëert Hudson’s Bay memorable moments.”

Op 1 juli start het warenhuis met de Hudson’s Bay Academy, waar de eerste paar honderd medewerkers zullen worden klaargestoomd voor hun werk bij de ‘grootste start-up van Nederland’, zoals het warenhuis zichzelf in de campagne noemt - al bestaat het bedrijf al honderden jaren.

En die mensen met een ‘eigen ik’ en ‘eigen passie’ moeten BNN-presentatoren Tim Hofman en Geraldine Kemper dus gaan optrommelen. Zal het werken? HR-specialist Murk-Torsius denkt van wel. „Op deze manier kan Hudson’s Bay een heel uitgekiende doelgroep van jonge, hippe mensen aanspreken”, zegt ze. En als die mensen straks in de winkel staan, zal dat zijn weerslag hebben op de doelgroep die klant moet worden.

Maar de volgers van Tim Hofman zullen toch wel doorhebben dat hij straks niet zélf achter de balie gaat staan? En dat hij wordt betaald om wervende teksten voor het warenhuis te verspreiden? „Ik denk dat het gros van zijn volgers er niet op die manier over nadenkt”, zegt Murk-Torsius. „Die denken gewoon: Hofman is gaaf, dus dat bedrijf is ook gaaf.”

Is de Hudson’s Bay-manier van werven, via online influencers, over een paar jaar standaard? Murk-Torsius denkt van niet. „Het traditionele uitzendbureau zal ook nog wel een tijdje blijven bestaan.” Zeker als het gaat om hogere functies, denkt ze, zal enkel een videochat niet volstaan om iemand aan te nemen.