Voorlopig geen vergunningen voor rondvaartboten A’dam

De pleziervaart op de Amsterdamse grachten blijft een hoofdpijndossier voor het stadsbestuur. Het college van burgemeester en wethouders neemt een reeks rigoureuze maatregelen na een vernietigende uitspraak van de Raad van State. Dat schrijft burgemeester Van der Laan woensdag aan de gemeenteraad.

Zo wordt voorlopig geen enkele vergunning meer afgegeven voor passagiersboten die in de binnenstad willen varen. Ook wordt Waternet, de stichting die verantwoordelijk was voor het beheer van de Amsterdamse wateren, van die taak ontheven. De gemeente stelt in plaats hiervan een programmamanager aan.

Intussen moet verantwoordelijk wethouder Udo Kock (Financiën, D66) terug naar de tekentafel om een compleet nieuw vergunningenstelsel uit te denken. Volgens het stadsbestuur moet de drukte op de grachten beter worden gereguleerd. Het vorige voorstel was gebaseerd op een onderscheid tussen boten korter en langer dan 14 meter – die laatste categorie zou alleen met vergunning passagiers in de grachten mogen vervoeren. Dat principe werd door de Raad van State ondeugdelijk bevonden.

Het college heeft door de uitspraak geen andere keuze dan opnieuw te beginnen:

„De implicaties [zijn] niet gering en [raken] de volle breedte van het dossier. Reparatie behoeft meer dan aanpassingen.”

Verwijten aan adres Waternet

In de brief van het college gaan de meeste verwijten naar uitvoerder Waternet, dat ook toezag op de toekenning van vergunningen, de zogenoemde ‘gewogen toetreding’. Begin mei heeft het college het bureau Deloitte Risk Advisory ingeschakeld om de procedure te onderzoeken.

Nu schrijft de burgemeester dat er „ernstige” fouten zijn gemaakt. Zo is onvoldoende onderzoek gedaan naar stroman- en schijnconstructies. Omdat elke rederij een beperkt aantal vergunningen mocht aanvragen, konden constructies worden gemaakt om toch met de hele vloot te mogen blijven varen. Na de toekenning van vergunningen, kwamen al snel berichten over heel kleine bedrijven die recentelijk boten van grote Amsterdamse rederijen hadden overgenomen en die nu aanmeldden voor een vergunning.

Ook is informatie van reders verzonden via internetdienst WeTransfer, een programma om grote bestanden te versturen. Maar omdat WeTransfer de gegevens na een paar dagen verwijdert, kon de juistheid en volledigheid ervan niet meer worden vastgesteld. Waternet verwijst voor een reactie naar de woordvoerder van wethouder Kock.