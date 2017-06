Di María veroordeeld voor belastingfraude

Argentijns international Ángel Di María is veroordeeld tot ruim anderhalf jaar gevangenisstraf en een boete van twee miljoen euro voor belastingfraude. De 29-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain bekende woensdag in zijn tijd als speler van Real Madrid ongeveer 1,3 miljoen euro te hebben verduisterd, melden Spaanse media.

De Argentijn zou schuld hebben bekend voor twee afzonderlijke financiële delicten, elk goed voor acht maanden cel. Di María hoeft de celstraf niet uit te zitten: in Spanje geldt dit voor veroordeelden die een celstraf van minder dan twee jaar opgelegd hebben gekregen. Het moet dan wel gaan om een eerste veroordeling.

Ook in Frankrijk loopt een justitieel onderzoek naar Di María. Uit onderzoek van NRC naar geldstromen in het internationale profvoetbal bleek dat Di María de afgelopen jaren via Naarden zeker 5,1 miljoen euro naar Panama heeft gesluisd.

Belastingontduiking in Spaans voetbal

De Spaanse justitie heeft het druk met het onderzoek naar belastingfraude door voetballers en trainers. Eerder deze maand werd bekend dat Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo wordt vervolgd voor belastingfraude.

De Portugese coach van Manchester United José Mourinho zou 3,3 miljoen euro te weinig hebben afgedragen in 2011 en 2012, toen hij trainer was van Real Madrid. Hij werd deze week in staat van beschuldiging gesteld. Er lopen ook nog zaken tegen de Colombiaan Radamel Falcao en de Portugezen Ricardo Carvalho en Fabio Coentrao.

Argentijns international Lionel Messi werd vorig jaar samen met zijn vader veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden en een geldboete van respectievelijk 2 en 1,5 miljoen euro. Hij verzweeg inkomsten uit portretrechten voor de fiscus en ontdook daarmee 4,1 miljoen euro aan belastinggeld. Ook Messi hoefde de celstraf niet uit te zitten.