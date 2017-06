Trump gesterkt door stembuszege in Georgia

De Republikeinen hebben dinsdag een speciale verkiezing in de Amerikaanse staat Georgia gewonnen voor een vrijgekomen zetel in het Huis van Afgevaardigden. De verkiezing werd landelijk gezien als een referendum over president Donald Trump.

Met een comfortabele zege pareerde de Republikein Karen Handel een gedreven poging van de Democraat Jon Ossoff om de zetel te bemachtigen. Had hij gewonnen, dan zou dat een vernederende nederlaag zijn geweest in een district dat al bijna veertig jaar in Republikeinse handen is. De zetel kwam vrij door de benoeming van Tom Price tot minister van Gezondheidszorg in het kabinet van Trump.

Ondanks 25 miljoen dollar aan donaties voor Ossoff van Democraten uit de hele VS, won Handel met 52 tegen 48 procent. De campagne in het welgestelde zesde district van Georgia, dat noordelijke buitenwijken van Atlanta omvat, was de duurste ooit voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden uit de Amerikaanse geschiedenis.

Nepnieuws en uitgegeven geld

Trump feliciteerde Handel in een tweet. Hij wees erop dat de Republikeinen hun zetels bij diverse speciale verkiezingen dit jaar hebben behouden, ondanks „nepnieuws en al het uitgegeven geld” aan Democratische zijde. Ook een vrijgekomen zetel in South Carolina bleef dinsdag in Republikeinse handen, maar dat stond van tevoren zo goed als vast.

Well, the Special Elections are over and those that want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN are 5 and O! All the Fake News, all the money spent = 0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 juni 2017

Democraten hoopten dat een overwinning voor Ossoff, die bij de eerste stemronde in april verrassend sterk uit de bus kwam, een voorbode zou zijn van een opstand onder kiezers tegen het onstuimige presidentschap van Trump. Ze streven naar een meerderheid in het 435 zetels tellende Huis van Afgevaardigden bij de tussentijdse verkiezingen van 2018. Daarvoor moeten ze 24 zetels winnen op de Republikeinen.

In plaats daarvan bleek dat kiezers, ondanks bedenkingen over de impopulaire president, een traditionele Republikeinse kandidaat trouw zijn gebleven. Hoewel hij een gematigde positie innam, werd Ossoff in tv-advertenties afgeschilderd als een progressieve buitenstaander, gefinancierd door liberalen in het verre Californië.

Belangrijke impuls

De zege van Handel is een tegenslag voor de Democraten, die na hun nederlagen bij de Congres- en presidentsverkiezingen op zoek zijn naar een nieuwe strategie en nieuwe kandidaten. Een zege voor Ossoff zou een belangrijke impuls zijn geweest voor de partij – ook al wijzen waarnemers er op dat speciale verkiezingen zelden een betrouwbare voorspelling vormen voor de uitslag van algemene verkiezingen.

Niettemin voelen de Republikeinen zich gesterkt door hun zege in Georgia. Handel is voorstander van hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel en het belastingstelsel. Ondanks moeilijkheden om onder Trump vooruitgang te boeken bij die belangrijke punten op de Republikeinse beleidsagenda, wordt de zege van Handel gezien als een aanmoediging om die hervormingen door te zetten.