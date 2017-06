Topman Uber Travis Kalanick treedt af

De bestuursvoorzitter en oprichter van taxiplatform Uber Travis Kalanick treedt af. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf volgens persbureau Reuters na berichtgeving van de Amerikaanse krant The New York Times. Volgens de krant zou Kalanick zijn afgetreden onder druk van aandeelhouders.

In een brief zouden vijf grote aandeelhouders Kalanick hebben gevraagd om per direct af te treden. Het bedrijf zou een nieuwe bestuursvoorzitter nodig hebben. In een verklaring zou het bestuur van het bedrijf hebben verklaard dat Kalanick “Uber altijd op de eerste plaats heeft gezet” en dat zijn aftreden het bedrijf “de ruimte geeft om een nieuw hoofdstuk te omarmen”.

Kritiek

Kalanick was vorige week al met verlof gegaan nadat eerder deze maand een rapport was verschenen over de werkcultuur bij het bedrijf. Volgens het rapport was er bij het bedrijf sprake van wijdverbreide seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Een ontslaggolf volgde. Meer dan twintig medewerkers werden ontslagen en bestuurslid David Bonderman vertrok per direct.

