‘Terrorist Brussel-Centraal was IS-sympathisant’

Oussama Z., de man die dinsdagavond een aanslag probeerde te plegen op station Brussel-Centraal, was vermoedelijk een sympathisant van terreurgroep Islamitische Staat. Het Belgische federaal parket zegt woensdag bij het doorzoeken van zijn huis in de Brusselse gemeente Molenbeek dergelijke aanwijzingen te hebben gevonden.

Tijdens de huiszoeking werden bovendien chemische stoffen en andere materialen aangetroffen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. Het parket gaat ervan uit dat de spijkerbom, die niet volledig tot ontploffing werd gebracht, in het huis van de 36-jarige Z. is gefabriceerd. Verdere details werden door het parket in belang van het onderzoek niet vrijgegeven.

De burgemeester van Molenbeek liet woensdag weten dat Z. vanwege een drugsgerelateerd delict in 2016 bekend was bij de politie. Hij stond niet te boek als geradicaliseerd of als terreurverdachte.

Mislukte aanslag

Oussama Z. was van plan een spijkerbom en gasflessen te laten ontploffen in een koffer op het Brusselse treinstation, maar alleen de ontsteking van de bom ging af. Bij een tweede ontploffing ging alleen de koffer in vlammen op. Z. werd door militairen doodgeschoten, nadat hij op hen was afgerend en ‘Allahu Akbar’ had geroepen. Het gebruik van een vuurwapen door de militair was volgens het Belgische Openbaar Ministerie gerechtvaardigd.

Molenbeek staat bekend als broedplaats van terrorisme. Ook plegers van de aanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel enkele maanden later, waren uit de buurt afkomstig.