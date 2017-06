‘Russische aanval’ blijkt Amerikaans

Tijdens een van zijn interviews met Oliver Stone haalt Vladimir Poetin ineens een iPhone uit zijn zak. „Kijk”, zegt de Russische president tegen de beroemde Amerikaanse regisseur. „Onze luchtmacht aan het werk.”

Op het kleine schermpje zijn schimmige zwart-witbeelden beelden te zien: rennende figuurtjes, explosies. „Wie zijn dat daar op de grond?”, vraagt Stone. „Ze rennen rond met wapens”, zegt Poetin. „Sommigen hebben meer dan alleen geweren in handen.”

Stone is onder de indruk. „Als je dat hebt gezien, wil je niet meer bij de Islamitische Staat.” Stone dacht dat de beelden waren gemaakt boven Syrië. En misschien dacht Poetin dat ook. Maar journalisten van de Russische nieuwssite Meduza besloten het na trekken. Wat bleek: de beelden zijn gemaakt vanuit een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter in Afghanistan, in 2009. Het zijn geen IS-strijders die aan flarden worden geschoten, maar leden van de Talibaan.

Bekijk hieronder het fragment waarin Poetin de beelden laat zien:

Footage of "Russian helicopter bombing ISIS" shown to Oliver Stone by Putin appears to be taken from 2013 US Afghan video.H/t @meduzaproject pic.twitter.com/qmWD1W6Tnw — CIT (en) (@CITeam_en) 20 juni 2017

Een pijnlijke uitglijder voor het Kremlin. Afgelopen dinsdag ontkende Poetins woordvoerder Dmitri Peskov domweg dat de Russische president Amerikaanse beelden had laten zien: „grote onzin.”

Die positie valt moeilijk vol te houden. Want ook al vertoont Poetin de beelden op een klein schermpje, het is duidelijk dezelfde video als die in 2012 werden gepost op de Amerikaanse website military.com. Op die site wordt uitgelegd dat het gaat om een aanval van twee Apaches tegen een groepje Talibaanstrijders.

Bekijk hieronder de video:



Op internet is trouwens ook een Russische versie van het filmpje te vinden. Degene die de video heeft gepost, beweert daarin dat het gaat om beelden uit Syrië, gemaakt vanuit een Rússische helikopter, een Mi-28. Het ‘Russische’ filmpje is echter vier jaar later online gezet. Bovendien is naast het vizier in de doelcamera een Amerikaanse afkorting te zien: FLIR (‘Forward Looking Infrared’).

Dergelijke nepnieuws dringt soms door tot officiële Russische media. Zo toonde het Russische journaal in 2014 een ‘satellietfoto’ waarop te zien zou zijn hoe een ‘Oekraïens’ gevechtsvliegtuig schoot op vlucht MH17. Binnen een paar uur was duidelijk dat het verkeersvliegtuig op de foto het verkeerde toestel was en dat de ‘satellietfoto’ in elkaar was gezet.

Afgelopen woensdag reageerde woordvoerder Peskov opnieuw op de kwestie. De beelden, zo zei Peskov, had Poetin gekregen van de Russische minister van Defensie.