Rusland annuleert bijeenkomst met onderminister VS

Rusland heeft woensdag een ontmoeting op hoog diplomatiek niveau met de Verenigde Staten geannuleerd uit woede over een Amerikaanse verscherping van sancties. De onderminister van Buitenlandse Zaken van de VS, Thomas Shannon, zou vrijdag in Sint Petersburg een bijeenkomst hebben met zijn Russische ambtgenoot, Sergej Rjabkov.

Maar wegens de woensdag opgevoerde sancties van de VS tegen 38 Russische individuen en bedrijven die betrokken waren bij de annexatie van de Krim, is de afspraak afgezegd. De nieuwe strafmaatregelen van de VS zijn “een voortzetting van de trend die is ingezet door de Obamaregering”, zei onderminister Rjabkov in een verklaring. Obama’s regering zou er volgens onderminister Rjabkov op uit geweest zijn de betrekkingen tussen de twee landen “te ruïneren”.

‘Politiek cadeau’

Rjabkov noemde de nieuwe maatregelen een “politiek cadeau” van de VS aan de Oekraïense president Porosjenko, die dinsdag op bezoek was in Washington - waarna de sancties werden afgekondigd. In een reactie zei het Witte Huis woensdag het annuleren van de afspraak te betreuren. Het zei open te blijven staan voor gesprekken om de bilaterale geschillen te beslechten.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, tegenover Reuters:

“Laten we niet vergeten dat deze sancties niet zomaar ergens vandaan komen. Onze gerichte sancties zijn ingesteld in reactie op de voortdurende Russische schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van zijn buurland, Oekraïne.”

‘Geen Russische manschappen in Oost-Oekraïne’

Dinsdag kondigde de VS aan dat de sancties in stand blijven zo lang Russische troepen zich niet terugtrekken uit het oosten van Oekraïne. Het Kremlin zei woensdag in reactie daarop dat er geen Russische manschappen in Oost-Oekraïne zijn, dat in handen is van Ruslandgezinde separatisten.

In 2014 viel Rusland het toen bij Oekraïne horende Krim-schiereiland binnen. Het land wordt ervan beschuldigd de pro-Russische rebellen in het oosten van het land te steunen, iets wat het tot nu toe ontkent. Over iets meer dan twee weken ontmoet de Amerikaanse president Trump voor het eerst sinds zijn aaantreden zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Zij treffen elkaar dan bij de G20-top in de Duitse stad Hamburg.