Robert Molenaar nieuwe trainer van Roda JC

Robert Molenaar is de nieuwe hoofdtrainer van Roda JC. Dat heeft de club woensdag bekendgemaakt. De 48-jarige Zaandammer heeft een contract voor één jaar getekend, met een optie voor nog een seizoen.

Molenaar was de afgelopen twee jaar trainer van FC Volendam. Daarvoor was hij werkzaam als assistent-trainer bij NEC. Als speler kwam hij uit voor FC Volendam, Leeds United, Bradford City en RBC Roosendaal. Technisch directeur van Roda Harm van Veldhoven is blij met de komst van Molenaar:

“Zijn komst betekent voor ons de gewenste invulling voor de positie van hoofdtrainer. Het is een Nederlandse coach die het Nederlands voetbal kent en die door de jaren heen al de nodige ervaring heeft opgebouwd als speler en als trainer. Een trainer die past binnen onze visie en filosofie.”

Roda wist zich het afgelopen seizoen in de nacompetitie te handhaven in de eredivisie. De Griekse trainer Yannis Anastasiou werd nog voor het einde van de play-offs om promotie en degradatie weggestuurd en opgevolgd door oude bekende Huub Stevens.

Molenaar wordt donderdagochtend officieel gepresenteerd in het Parkstad Limburg Stadion.