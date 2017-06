Republikeinse kandidaat wint verkiezing in Georgia

In de Amerikaanse staat Georgia heeft de Republikeinse kandidaat Karen Handel de verkiezing gewonnen om een vrijgekomen zetel in het Huis van Afgevaardigden. Ze won met 52 procent van de stemmen van de Democratische kandidaat Jon Ossoff. President Donald Trump reageerde verheugd.

Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th. Fantastic job, we are all very proud of you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2017

De uitslag van de verkiezingen heeft geen gevolgen voor de machtsverhouding. De Republikeinen hebben al een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en het district is sinds 1979 in handen van de partij.

Toch is de uitslag een opsteker voor president Donald Trump. De verkiezing werd door velen gezien als een referendum over zijn functioneren. Verlies zou een afwijzing betekenen en dat zou een slecht teken zijn voor de positie van de Republikeinse partij voor de tussentijdse verkiezingen in november volgend jaar.

Handel zei na afloop van de verkiezing dat ze wist dat ze “alle hens aan dek” nodig had om te winnen. In de eerste ronde wist de Democratische kandidaat Ossoff namelijk verrassend 48 procent van de stemmen te halen. De Republikeinen hadden nog geen kandidaat naar voren geschoven en daarmee waren de Republikeinse stemmen verdeeld.

Het was de kostbaarste verkiezing ooit voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden. Er werd in totaal 57 miljoen dollar (51 miljoen euro) uitgegeven. President Trump bemoeide zich openlijk met de verkiezing. Zo riep hij via Twitter mensen op om te stemmen op Handel.