Onderzoeksraad: fouten Defensie bij schietincident

Defensie heeft belangrijke fouten gemaakt bij een schietoefening van het Korps Commandotroepen in Ossendrecht. Daarbij werd in maart 2016 een 35-jarige instructeur dodelijk getroffen toen cursisten met scherp aan het schieten waren. De begeleiding van de oefening was “niet professioneel”, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid die het incident onderzocht, en er woensdag over rapporteert. Ook maakt de Raad “zich zorgen in hoeverre het ongeval in Ossendrecht kenmerkend is voor de veiligheidscultuur binnen de gehele defensieorganisatie.”

Uit het onderzoek blijkt dat voor de schietoefening een ongeschikt, niet-gekeurd, provisorisch schiethuis werd gebruikt. Die bestond uit niet meer dan wat houten frames met dunne wanden van vinyldoek die kamers van het schiethuis moeten nabootsen. De instructeur bevond zich op het fatale moment achter een dunne, niet kogelstoppende wand. Hij had vanaf die plek geen vrij zicht op de deelnemers aan de oefening die zich door de vertrekken van het schiethuis verplaatsten.

Video waarin wordt uitgelegd wat er misging bij het incident:

Ook waren er niet-gekwalificeerde instructeurs aanwezig, schoot het toezicht tekort en was er geen goed lesmateriaal, aldus het rapport van de Onderzoeksraad. De fatale oefening in Ossendrecht is niet de eerste training waarbij militairen ernstig gewond zijn geraakt of zijn overleden, constateert de Raad. Daarom werd een onderzoek ingesteld. RTL Nieuws bracht het nieuws over het ongeluk februari van dit jaar naar buiten.

Geen eigen schietbaan

De schietbaan in Ossendrecht wordt door Defensie gehuurd van de politie. De Nederlandse special forces hebben geen eigen schietbaan. In Ossendrecht oefenen ze daarom ook met scherpe munitie. Dat gebeurt op een zogenoemde 360 graden-schietbaan, een opstelling waarbij met houten latjes en linnen doeken kamers zijn nagemaakt. De 35-jarige sergeant die omkwam, stond achter een van die linnen wantjes. Hij werd meermaals geraakt.

Al in 2014 is binnen Defensie al geconstateerd dat voorschriften voor het gebruik en de constructie van schiethuizen ontbreken. Wel is er een verplichting om schietbanen voor gebruik te laten keuren door de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen. Deze keuring heeft echter niet plaatsgevonden. Indien dit wel was gebeurd, was het schiethuis afgekeurd voor trainingen met scherpe munitie, aldus de Raad.