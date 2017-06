Nieuwe kroonprins voor Saoedi-Arabië

De Saoedische koning Salman heeft woensdag een nieuwe kroonprins benoemd en zijn oude troonopvolger de laan uitgestuurd. De beoogd opvolger van Salman is nu zijn zoon Mohammed bin Salman al-Saud, dat hebben de Saoedische autoriteiten bekendgemaakt, meldt Reuters.

De nieuwe kroonprins was twee jaar geleden nog op de tweede plaats in de lijn van troonopvolging gezet. De eerste plaats was toen voor Salmans neef Mohammed bin Nayef. Bin Nayef was sinds 2015 kroonprins van Saoedi-Arabië. Waarom hij vervangen is, is nog niet bekend.

De benoeming van de nieuwe kroonprins is goedgekeurd door de zogenoemde Raad van Trouw. 34 leden waren voor zijn aanstelling, 31 waren tegen.

Koning Salman kondigde in april een aantal hervormingen aan. Hij beloofde onder meer de bezuinigingen op salarissen van ambtenaren en militairen terug te draaien. Ook heeft hij enkele personeelswijzigingen in zijn kabinet doorgevoerd.

Economische problemen

De herziening was aanbevolen door prins Mohammed bin Salman, die toentertijd nog geen kroonprins was. Hij presenteerde in april vorig jaar een ambitieus plan om de economische problemen het hoofd te bieden. Hij wil de economie grondig hervormen en minder afhankelijk maken van olieopbrengsten.

De lage olieprijs heeft een gat in de begroting geslagen en maakt het oude economische model, toch al onder druk door de bevolkingsexplosie, onhoudbaar. Mohammed wil af van de “verslaving” aan olie en de economie privatiseren.

Het begrotingstekort liep in 2015 zelfs op naar 15 procent. Prins Mohammed stelde voor om een staatsinvesteringsfonds op te richten dat de economie moet diversificeren en de jeugdwerkeloosheid moet bestrijden. In het land is zo’n 70 procent van de bevolking dertig jaar of jonger en 33 procent van hen zit zonder werk.

NRC-correspondent Toon Beemsterboer schreef eerder over de ambities van de nieuwe kroonprins:

“De hervormingen zullen veel weerstand oproepen, allereerst van ambitieuze familieleden. Het Saoedische hof is een slangenkuil met ongeveer zevenduizend prinsen, van wie velen vrezen voor hun koninklijke privileges. Het is hoog spel. De vraag is of Mohammed genoeg steun heeft de confrontatie met de geestelijkheid aan te gaan.”

Hij staat bekend als een koppige man die zijn zin doordrukt. Zo zei de kroonprins eerder dat hij een einde wil maken aan de positie van vrouwen als tweederangsburgers: