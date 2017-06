KPMG is heel transparant, maar ‘er zit een grens aan’

De eerste overwinning is voor de curatoren van Imtech, woensdag in de rechtbank van Amsterdam. Accountantskantoor KPMG heeft de rechter gevraagd de zaak achter gesloten deuren te behandelen, omdat zijn belangen “ernstig” worden geschaad als andereen zomaar kunnen meeluisteren. Daar ziet de rechter niets in. “Het uitganspunt is openbaarheid”, vindt hij – dus de aanwezige journalisten mogen blijven zitten.

Inzet van de rechtszaak zijn documenten die de curatoren van Imtech willen hebben, maar KPMG weigert te geven. Het belangrijkste is een boetebesluit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waaruit blijkt dat KPMG ernstige fouten heeft gemaakt in de boekencontrole van Imtech over 2011. Dat stuk hebben de curatoren nodig, zeggen ze, voor hun onderzoek naar het faillissement van het installatiebedrijf uit Gouda in 2015 – en de rol van KPMG daarin.

Tijdens de zitting hekelt de advocaat van de curatoren, René van der Klift, het “verschil tussen woord en daad” bij KPMG. Het kantoor roept, na de vernietigende kritiek van toezichthouder AFM in 2014, “heel hard” alles te doen om het vertrouwen terug te winnen. Maar als er iets misgaat, stelt Van der Klift, gaan “de luiken dicht”. Van de “beloofde transparantie” komt weinig terecht.

‘Hele principiële kwestie’

Het is dan ook “te zot voor woorden”, zegt Van der Klift, dat KPMG nog altijd weigert te bevestigen dat de AFM inderdaad heeft vastgesteld dat het kantoor fouten heeft gemaakt bij de controle van Imtech. Over zoiets ernstigs heeft een accountantskantoor verantwoording af te leggen, meent hij – zeker aangezien KPMG van 2008 tot en met 2014 “ruim 50 miljoen euro heeft gedeclareerd” bij Imtech, waaronder voor “het herstel van fouten die KPMG jarenlang niet heeft gezien”. Als de curatoren het AFM-document niet krijgen, moeten ze al het werk van de toezichthouder eigenhandig overdoen. Zonde van de tijd en het geld.

Foto ANP

KPMG is juist wél “altijd transparant” geweest naar de curatoren, zegt advocaat Simone Hoogeveen. Alleen “er zit wel een grens aan de informatie” die KPMG aan hen verstrekt. Dat AFM-document overschrijdt die grens. Het is een “hele principiële” kwestie, want het gaat om de vertrouwelijke relatie die KPMG heeft met de AFM. KPMG moet alle informatie aan de toezichthouder verstrekken, maar daar staat tegenover dat die informatie nooit naar buiten komt. Dat dreigt nu wel te gebeuren.

Bovendien hébben de curatoren al heel veel informatie van KPMG gekregen, zegt Hoogeveen, en is er geen goede reden om ze ook nog dat AFM-document te geven. Ze stelt dat de curatoren van Imtech “een bocht willen afsnijden” en “als free-riders” gebruik willen maken van een de informatie van de toezichthouder.

Vervelend voor KPMG is dat het vorige week nog een vergelijkbare zaak heeft verloren. De rechter oordeelde dat KPMG de curatoren van het failliete vastgoedbedrijf TCN inzage moet geven in stukken.

Het is voor de curatoren belangrijk zoveel mogelijk munitie te verzamelen over KPMG. Als een accountant heeft gefaald, kunnen de curatoren die in een faillissement aansprakelijk stellen voor de financiële schade. Vorig jaar harkten de curatoren van het failliete energiebedrijf Econcern zo nog 25 miljoen euro binnen voor hun boedel, door een schikking met accountantskantoor PwC.

Uitspraak in de zaak tussen de Imtech-curatoren en KPMG volgt over een maand.