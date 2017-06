Kinderboeken van Dumon Tak, Woltz bekroond met Zilveren Griffel

Bibi Dumon Tak, Koos Meinderts, Bette Westera en Anna Woltz zijn dit jaar vier van de zeven kanshebbers op de Gouden Griffel. Zeven kinderboeken zijn deze woensdagmiddag in Amsterdam bekroond met een Zilveren Griffel, de literaire prijzen voor de beste kinderboeken. Dat zijn minder winnaars dan gebruikelijk: de afgelopen jaren liet de jury telkens negen of tien boeken in de prijzen vielen. In de categorie poëzie vond de Griffeljury dit jaar geen enkel boek prijswaardig, in de categorie 6+ slechts één.

De jury maakte enkele opmerkelijke keuzes, zoals de bekroning van de prentenboektekst van Maranke Rinck in het vooral visueel sterke Tangramkat en de eigenzinnige categorisering van het voorleesverhaal Baby’tje in mama’s buik van Bette Westera als informatief boek. Uiterst opvallend was het passeren van alle zes de genomineerden voor de Woutertje Pieterse Prijs, de andere jeugdliteratuurprijs die eerder dit jaar werd uitgereikt. De winnaar van die prijs, Stella, ster van de zee van Gerda Dendooven, ontving van de Griffeljury nog niet eens een eervolle vermelding. Het geroemde Hoe Tortot zijn vissenhart verloor van Benny Lindelauf won eerder dit jaar al de Gouden Lijst, voor jeugdboeken, en was daarom reglementair uitgesloten van het meedingen naar een Griffel. Als boek voor twaalfplussers viel het buiten het bestek van de Griffels, die ophouden bij 9+.

Grootste kanshebbers

Afgaande op de lyrische loftuitingen in het juryrapport en eerdere recensies, lijken Bibi Dumon Tak (1964) en Anna Woltz (1980) vooralsnog de grootste kanshebbers op de Gouden Griffel. Volgens de jury was Dumon Taks prentenboek Siens hemel “een universeel verhaal over het raadsel van de dood en de troost van de herinnering”, door de schrijfster verteld in “prachtige beeldende taal en zinnen met grote zeggingskracht”. Woltz, die afgelopen jaar de Gouden Griffel won met haar vorige boek Gips, schreef met Alaska “een spannende speurdersroman” waarin vele onderwerpen “meesterlijk en eigentijds in uitgewerkt” worden. Ook Dumon Tak won eerder de Gouden Griffel: in 2012 voor Winterdieren. Op 2 oktober, aan het begin van de Kinderboekenweek, wordt de winnaar van de Gouden Griffel bekend.

Eervolle vermeldingen

Per categorie (naar leeftijd of genre) mag de jury volgens de reglementen maximaal twee boeken bekronen. Dat zorgde voor de moeilijkheid dat er in de categorie ‘vanaf 9 jaar’ “zoveel goede boeken” waren “dat de jury daar met pijn in het hart een aantal titels terzijde moest schuiven”, aldus het juryrapport. Naast de zeven toegekende Griffels kende de jury acht eervolle vermeldingen toe, de Vlag & Wimpels, onder meer aan Eilanddagen van Gideon Samson (9+), Yuna’s maan van Hans Hagen (9+) en Ik ben bij de dinosaurussen geweest van Edward van de Vendel (tot 6 jaar).

De zeven met een Zilveren Griffel bekroonde boeken zijn (klik op de titels voor de beschikbare NRC-recensie):

Martine Letterie: Kinderen met een ster (6-9 jaar)

Daan Remmerts de Vries: T.rex Trix in Naturalis (informatief)

Bette Westera: Baby’tje in mama’s buik (informatief)

Beste kinderboekenillustraties

Tijdens de uitreiking in de Amsterdamse Westergasfabriek werden ook de winnaars van de Zilveren Penselen en Paletten bekendgemaakt, voor de beste kinderboekenillustraties. Bij die jury viel opnieuw Tangramkat in de prijzen, voor de illustraties van Martijn van der Linden. Hij maakt daarmee kans op een Gouden Penseel, de hoofdprijs die dit najaar wordt uitgereikt. maar die kan ook gaan naar Milja Praagman, die een Zilveren Penseel kreeg voor Omdat ik je zo graag zie.

De beste illustraties door een buitenlandse illustrator stonden in de boeken Circusnacht van de Vlaming Mattias De Leeuw en Kek iz tak? van de Amerikaanse Carson Ellis. Een van hen zal eind september gelauwerd worden met het Gulden Palet.